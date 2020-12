Tercer año sin pista

El Ayuntamiento de Aranda renuncia por tercer año consecutivo a ambientar la Plaza Mayor con una pista de hielo. A pesar de que la Concejalía de Festejos inició este año los trámites con varios meses de antelación para cumplir con todos los requerimientos administrativos, la instalación finalmente no será posible. El responsable de este departamento explicaba que la adjudicataria, una empresa de Puertollano, que presentó la única plica a este concurso, mostraba algunas dudas y finalmente parece que de forma tácita ha renunciado a prestar el servicio. “El viernes hubo una ubicación definitiva a una empresa de Puertollano y el martes nos llamó diciendo que no tenía claro si instalarla y no se ha vuelto a poner en comunicación con el Ayuntamiento ni para entregar la documentación para cerrar el contrato, de manera que ya es imposible, porque necesitaría 3 días de instalación mínimo y el contrato obliga a que el día 18 estuviera ya en marcha”, explicaba Emilio Berzosa, al tiempo que presentaba la programación de actividades navideñas del Consistorio arandino, que entre otras cosas, incluye tres tributos: ‘Remember Queen’ el 23 de diciembre, ‘Ciao Rafaella, tres días después, con canciones de Rafaella Carrá y otro relacionado con bandas sonoras cinematográficas, ‘Film history music’, el 30 de diciembre. Los tres se llevarán a cabo en el Centro Cultural Caja de Burgos. La entrada es con invitaciones, que se podrán recoger a partir de este viernes 18 en el vestíbulo de este edificio.

Portada del programa / imagen facilitada

Hay programadas también tres proyecciones de cine infantil en la Casa de Cultura, también con invitación, que se distribuyen en la Casa de Juventud en horario de seis a ocho de la tarde a partir de hoy, jueves.

Pero abundan, sobre todo, los pasacalles, con temáticas muy diversas (duendes, bufones, circo clásico, cuentos y juguetes, payasos, superhéroes y hasta Playmobil’s gigantes). Y es que este año lo que priman son las actividades al aire libre, que contribuyan con menos riesgo de contagios, a levantar el ánimo de un municipio entristecido por la pandemia y las restricciones al comercio y sobre todo la hostelería. El concejal hacía hincapié en la necesidad de respaldar el consumo local. “Yo creo que este año más que nunca este tiene que ser el mensaje: todos juntos saldremos de ésta, pero tenemos que apostar más que nunca por la tienda de nuestro barrio, por el bar de nuestro barrio, por nuestro vecino, por nuestro amigo y en la medida de lo posible comprar y consumir en Aranda de Duero”, anima el edil.

En la presentación del programa navideño participaban en representación del sector comercial y hostelero las presidentas de ACOA y ASOHAR. La primera de ellas, Susana de las Heras, agradecía el esfuerzo del Ayuntamiento por incentivar las compras en Aranda y daba algunos detalles de las iniciativas de esta asociación para contribuir a la animación en estos días. “Este año, como todos los años, hemos preparado una campaña decoración que hacemos todos los comercios para unificar una misma imagen y ayudar a dar esta sensación de Navidad y de incentivar el paseo por las calles; tenemos también el concurso de cuentos en el que están participando muchos niños de muchos colegios, vamos a hacer una campaña de regalo de porta mascarillas porque este año hemos pensado que son más necesarias y más útiles que las bolsas. ACOA, en colaboración con ASOHAR, también cuenta con una campaña que se llama ‘Tú vales’ que consiste en el sorteo a través de redes sociales entre los clientes de los comercios asociados de bonos de 100 euros para comidas o cenas en Aranda.

Nuria Leal, por su parte hablaba de las ‘Bonocenas’, unos vales que desde la Federación Provincial de Hostelería, se han puesto en circulación este año, como sustitutos de las cenas de empresa, para utilizar hasta el 28 de febrero. La presidenta de ASOHAR valoraba también que, a pesar de la situación, el ambiente parece que empieza a salir de su letargo. “Creo que después de todo el tiempo y los momentos que estamos pasando, ver que empieza a haber otra vez vida en la calle es bueno y hace falta que todos colaboremos”, comentaba Nuria Leal.

Dentro del programa navideño, todavía está en el aire el formato de la cabalgata. La concejalía de Festejos había anunciado inicialmente que sería de mucho más largo recorrido para que se pueda presenciar desde todos los barrios prácticamente sin salir de casa, pero hay un plan B, que consiste en realizarla en las pistas del Montecillo por turnos. Las gradas tendrían un aforo de unos 600 niños para ello. En cualquier caso, todo dependerá de lo que disponga la Junta de Castilla y León sobre este tipo de actividades.

De forma oficial, con el encendido de todas las luces, algunas todavía por instalar, la temporada navideña oficialmente se estrena el lunes 20. Antes, este viernes la sala principal de la Casa de Cultura estrenará un belén de Playmobil que se podrá visitar hasta el ocho de enero.

El programa navideño del Ayuntamiento incluye otras actividades, como un curso para aprender a diseñar un scape rooom o el torneo de videojuegos que organiza la asociación Riber Games, que este año es on line y gratuito.