Puntos de encuentro entre Ayuntamiento y ASEMAR para impulsar la reconstrucción socioeconómica de la Ribera

El modelo y modo de la reconstrucción socioeconómica de Aranda y la Ribera se ha puesto de escena este jueves en la SER. Representantes del sector empresarial, como el vicepresidente de ASEMAR Roberto Rojo, político, como el teniente alcalde de Aranda Francisco Martín Hontoria y del equipo de gobierno, como Emilio Berzosa, se han sentado en una charla abierta a la ciudadanía en la que han surgido muchos puntos de encuentro, aunque también diferencias, de cara al incierto futuro que se espera con la crisis derivada de la covid-19, en una tierra que parece haber aguantado mejor de lo esperado sus sacudidas, pero que necesita de la implicación de todos sus agentes -y entre ellas fundamentalmente la administración local- para salir adelante. Y para ello, es imprescindible tener unos presupuestos.

Análisis de la situación actual

Para el vicepresidente de ASEMAR, Roberto Rojo "las cosas están complejas, pero sinceramente no sería justo si dijera que están mal". "Están complejas porque en ASEMAR tenemos sectores con una situación crítica, y otros a los que la pandemia no les ha afectado tanto. Vemos la situación con un cierto optimismo, porque en vistas a dos años podemos tenerlo, pero hay sectores con especial complejidad", añade.

Visión en parte compartida por Martín Hontoria. "Ahora mismo vemos el panorama entre preocupación y esperanza porque empezamos a ver cierto optimismo y una cierta luz. Parece que esto se va enfocando a una solución, pero estamos preocupados porque hay sectores perjudicados y muy dañados y eso repercute, porque no olvidemos que las empresas tienen trabajadores, y los trabajadores familias", cuenta.

Y es que ha habido muchas empresas ribereñas que han dado buena respuesta a la crisis. Algo de lo que se congratulan desde el equipo de gobierno. "En una semana tan complicada como esta donde hemos visto ajustes de plantilla en algunas empresas, también hay que felicitar a varias empresas de Aranda que también han hecho un gran trabajo y que están tomando esta crisis con fuerza, ganas, y ese ánimo empresarial. Estamos viendo que quitando determinados sectores, se está salvando la situación", asevera Berzosa.

¿Qué puede aportar el Ayuntamiento?

Es una de las grandes preguntas que ha surgido en la charla ¿En qué puede ayudar a través de los presupuestos el Ayuntamiento de Aranda para favorecer esta reconstrucción? Rojo explica que los presupuestos "son la base del funcionamiento de todos los ciudadanos, son la razón de ser de una corporación local". "En Aranda parece que nos hemos acostumbrado a no tener presupuestos o a tenerlos tarde y mal, y eso no puede ser de cara a este año. El Ayuntamiento no está para dar ayudas a las empresas y esto es así, cada entidad tiene su actividad, y lo primero que tenemos que ser es agradecidos, pero también somos contribuyentes. No hay demasiado dinero, pero no es poco. Y nos hemos dedicado a copiar estrategias de otros ayuntamientos, con muy poco acierto. Lo que sí pedimos es que nos escuchen si quieren poner medidas a las empresas. No podemos plagiar lo que se hace en otros lugares, porque puede ser dañino incluso", incluye.

"Pedimos un incentivo, pero tiene que llegar primero a la generalidad de las empresas. Y no olvidemos que aunque hablamos ahora de un cierto optimismo, si no ha golpeado tanto la crisis, es porque tenemos dos pilares como la industria y la agroalimentación. Eso es lo que nos hace estar aquí con dignididad. Primero construyamos las casas por los sótanos y luego vayamos a los tejados. El Ayuntamiento sí tiene competencias como el Polígono Industrial, que parece se han olvidado. No tienen por qué ayudarnos, lo hacen, y se lo agradecemos. Pero pedimos que nos escuchen", apostilla.

Unas declaraciones que puntualizaba Francisco Martín, añadiendo también respuesta a la situación de los polígonos industriales. “Estamos teniendo reuniones con constructores, comercio y hostelería. Todas las peticiones se tienen en cuenta. Sí quiero hacer una reflexión en cuanto a la capacidad del Ayuntamiento. Solo la bajada de IBI para el 2021 y las ayudas previstas, suponen más del 15% del presupuesto. Parece que 30 millones de euros es mucho, pero un tercio es para costes de personal, y otra gran parte para los contratos de basura, limpieza… Por ello, este esfuerzo es titánico para el consistorio. Los presupuestos son la columna vertebral, y somos los principales defensores de que haya vigentes unos presupuestos, pero no hemos de olvidarnos de que en el equipo de gobierno somos nueve concejales de veintiuno, y necesitamos once votos. No habría ningún problema por nosotros de sacarlo, y hay voluntad por otros grupos. Todos saben que es fundamental que dispongamos de unos presupuestos", esgrime.

A esta reflexión se sumaba Emilio Berzosa, desde el equipo de gobierno, para explicar qué puede hacer el consistorio dentro de sus limitaciones para poder ayudar a realizar esta construcción socioeconómica. "El Ayuntamiento poco más puede hacer que promocionar y tratar de dinamizar, y en ello hemos estado. Muchas de las cosas que hemos hecho y otras que queremos hacer hemos tenido que pedir permiso para ello. Es el caso de los Aranda Bonos que tienen una inyección de 400.000 euros y que entran en los presupuestos de 2021. Quizá no es mucho dinero, pero ayudará a tirar adelante. Podemos ayudar a través de la actividad de la calle. Prevemos que en el segundo semestre podemos tener una semi normalidad", apunta.

"Aranda es una ciudad que tiene los dos pilares que comentaba anteriormente Roberto, pero también Aranda es una ciudad con mucho turismo que depende de grandes ciudades como Madrid. Y por eso, por ese deseo de poderse y quererse mover, la sociedad no querrá hacer grandes viajes en 2021 y se potenciará el turismo de interior. Y eso es positivo para nosotros. Aranda es un enclave importante, por eso queremos hacer actividades, pero también hacer promoción a nivel de ciudad. Las campañas en el metro funcionaron. Y ahora tenemos que hacer un empuje extra, y eso tenemos que pedírselo a la Junta porque se comprometieron, porque evidentemente nuestra imagen se ha vio afectada por el confinamiento. También ayudas a los colectivos más afectados como los pequeños autónomos o pymes. Y por último inversión. Hay que invertir porque genera empleo y trabajo", especifica el concejal.

Carencias y oportunidades

Pero, ¿qué carencias empresariales tiene Aranda, y qué oportunidades han de buscarse? "Para que sea efectivo el dinero tenemos que reflexionar muy bien. Los tiempos son importantes, pero la experiencia está ahí. En esas medidas de incentivo para volver a movilizar la microeconomía -porque las industrias están en otras actividades ajenas- no podemos olvidar que hay que vender esos polígonos industriales. No hay más estímulo para dinamizar el comercio y la hostelería que otra empresa más que venga a Aranda. Pero una empresa no va a querer venir a Aranda si el polígono industrial no es atractivo, si no está arreglado, si no tiene ni resuelto su mantenimiento. Queremos llegar a un acuerdo global con el Ayuntamiento para tener acciones planificadas durante todo el año", explica Rojo.

Hontoria apunta a que "las ayudas que hemos llevado a efecto fueron por consenso". "En los polígonos estamos de acuerdo en que debe haber unos buenos servicios, y habrá una partida para ello, pero no podemos esperar grandes ayudas, porque ya vamos a ver que el margen de mantenimiento no es muy amplio porque económicamente el ayuntamiento ve reducido un 15% su presupuesto normal", añade.

Mientras tanto, una de las reflexiones de la charla la dejaba en este punto Emilio Berzosa. "Un paso positivo es la reunión que vamos a tener con ASEMAR para enfocar qué ideas tienen ellos e intentar ir todos de la mano, y también lo es que ellos estén dispuestos a reunirse con todos los grupos para mostrar sus propios planteamientos. Y cogiendo el hilo de los polígonos industriales siempre se ha dicho que en momento de crisis es momento de oportunidades, y quizá sí debamos plantearnos hacer la maleta, buscar empresas y vender suelo industrial, que estamos a menos de hora y media de Madrid y su aeropuerto, y que estamos muy bien posicionados. Esto es como buscar las Américas pero sin ir tan lejos. Hay muchas multinacionales que están buscando opciones y posicionamiento en Europa. Y ese capital tenemos que intentar aprovecharlo", reconoce.

Conclusiones

Ante la charla, quedan diversas conclusiones. Para ASEMAR "Aranda es una ciudad con oportunidades, con servicios, y tenemos unos pilares fundamentales". "No tenemos una situación tan crítica como esperábamos, y eso es por esos pilares a los que tenemos que cuidar. Y desde el consistorio, nos tienen que escucha", afirma Rojo.

Desde el consistorio, apunta Martín Hontoria, "estamos dispuestos siempre a escuchar, porque el Ayuntamiento representa a todos". "Tanto es así que por escuchar tanto a veces se retrasan las decisiones. Queremos el mayor consenso y unión entre todos los interlocutores y dar ayuda a todos. Creo que si no ha subido tanto el paro tiene mucho que ver los ERTES, a mí me preocupa no este final de la pandemia sino lo que pueda venir en la segunda mitad del año, que ahí sea donde se vean los efectos", puntualiza.

Por último, desde el equipo de gobierno se traslada "un mensaje positivo", dice Berzosa. "De esta saldremos y todos juntos. Estamos en la Ribera y los pilares son fuertes y sólidos, pero precisamente por eso, no podemos olvidarnos de ellos", sentencia.

La charla al completo puede reproducirse en el siguiente vídeo.