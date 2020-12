Trabajadores de Castillo no descartan ir a la huelga. Tal como adelanta Radio Jaén Cadena SER, el problema radica en que la empresa no ha efectuado aún el pago de nóminas. Y ya ni hablar de la paga extraordinaria. Y desde Autobuses Castillo se justifican en que el Ayuntamiento de Jaén no ha realizado el pago mensual de 100.000 euros acordado.

“Cobrar no hemos cobrado” decía claro y nítido a esta redacción Juan Balbín, el presidente del Comité de Empresa del servicio de autobuses urbanos de Jaén. Lo que están debatiendo entre los trabajadores y trabajadoras es la posibilidad de realizar en los próximos días una huelga de celo que no es otra cosa que una acción consistente en el cumplimiento estricto de la normativa laboral, de salud e higiene y con rigurosa aplicación de las disposiciones de los convenios laborales, causando una paralización de la actividad empresarial como consecuencia de dicho comportamiento. Algo que fue denominado también como ‘Operación Tortuga’ debido a un efecto de ralentización productiva que deriva de llevar al extremo la interpretación literal de las normas jurídicas que regulan la actividad. Esto se traduciría, por ejemplo, en que un servicio de línea de bus de una hora se produzca en dos horas.

Juan Balbín hablaba de “situación insostenible” y era muy contundente en sus palabras. “Se está planteando, todavía no sabemos lo que vamos a hacer por parte del Comité de Empresa. Pero claro, toda vez que dictaminen los compañeros lo que se vaya a hacer, con el dictamen de ellos así se hará. Porque la situación es ya insostenible. Estamos a día 17 y no hemos cobrado. Y llegan las navidades. Si este fin de semana no tenemos noticias de las nóminas no vamos a tener un puto duro para comprar nada. Me parece insoportable la situación”.

Viene de largo

Recordamos que el problema de impago de nóminas a los trabajadores de Autobuses Castillo se está haciendo recurrente. El origen del problema varía en base a si se le pregunta a la empresa concesionaria o al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén. Desde la empresa, José Miguel Castillo aseguró que el problema radica “una vez más” en la falta de cumplimiento del pago mensual establecido por el consistorio jiennense hacia la empresa para liquidar la deuda municipal por la prestación del servicio de autobús urbano.

Y es que existe un compromiso de pago de 100.000 euros al mes, pero “tan solo” se han liquidado en el último pago 52.000 euros. Insiste el gerente de Autobuses Castillo que con ese dinero, y tal como está la situación del Bus por la pandemia, no se puede hacer frente al pago de nóminas de los 80 trabajadores del servicio.

De hecho, este jueves José Miguel Castillo reconocía a Radio Jaén Cadena SER “comprender el malestar de la plantilla de trabajadores y sus pretensiones de huelga de celo”. Pero volvía a subrayar que la situación en las arcas de la empresa, con una pandemia y restricciones de por medio, hacen imposible realizar el pago de nóminas sin la transferencia mensual acordada por el Ayuntamiento de Jaén. “Nosotros intentamos tranquilizar a la plantilla, pero la gente no puede esperar más”, decía Castillo.

Si se le pregunta al Ayuntamiento de Jaén, a principios de diciembre se confirmaba que se ha liquidado ese dinero, los referidos 52.000 euros, y que había un acuerdo para ingresar una cantidad suficiente para el pago de la última nómina y la extra de navidad. Algo que también se nos confirmaba desde el comité de empresa en su momento tras una reunión con miembros del Ayuntamiento de Jaén donde arrancaron el compromiso para el citado pago. También expresaron desde el equipo de gobierno, y ya lo han repetido en diversas ocasiones, que la empresa de Autobús Urbano debería poseer fondos propios para poder hacer frente a los pagos de las nóminas y no dejar la responsabilidad de esta cuestión en manos del Consistorio jiennense.