Ningún positivo entre las personas que se han sometido a las pruebas del COVID 19

Ningún positivo : diagnosticado entre las personas que se han sometido a las pruebas del COVID 19, en el cribado masivo que ha sometido la Junta de Andalucía esta mañana en Jódar.

Solo se han presentando 180 personas del las 412 que había convocado por SMS.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Jaén ha realizado, este jueves 17 de diciembre, el cribado poblacional en Jódar, estaba previsto de 10 a 15 horas, en el auditorio del Complejo Polideportivo Palomares, se han citado, con mensajes SMS a 412 personas.

Pero se ha iniciado con casi 40 minutos de retraso, al observar los operarios designados para ello, en el vehículo habilitado, que el listado que había sido puesto a su disposición no era el correspondiente a Jódar, tras haber nombrado a varias personas y no coincidir con ninguna de las presentadas en el tramo correspondiente, lo que en un momento dado ha provocado la acumulación de más de 50 personas, aunque las dimensiones del local puesto a disposición por le Ayuntamiento de Jódar, no ha provocado una acumulación masiva.

También se han presentado personas con mensajes, a pesar de una edad muy superior a la marcada hasta los 60 años de edad.

Pese a ello, a la hora en la que esta redacción se ha presentado en el lugar habilitado, era más de medio centenar las personas presentadas, con la acumulación de varios tramos, algunas de ellas lo hacían habiendo abandonado el tajo de aceituna.

La delegada territorial territorial de la Consejaría de Salud, Trinidad Rus, no atiende a la sugerencia de la alcaldesa, Mª Teresa García, de trasladar la prueba a horario de tarde, ni a esta redacción, para una entrevista para concienciar a la población de la importancia de estas pruebas.

Se trata de una muestra aleatoria seleccionada por criterio epidemiológico de incidencia de la enfermedad y representativa de la población. Las personas se citarán de forma automática en una agenda específica a través de SMS indicándoles que han sido seleccionados para la realización del cribado, que es de carácter voluntario, y en el que se les indica el día y franja horaria a la que deben acudir. Es importante que únicamente acudan a realizarse las pruebas las personas seleccionadas, las cuales deberán ir al punto habilitado para realizar las pruebas.

El número de test a realizar obedece a criterios epidemiológicos que son los que marcan al porcentaje de población de cada municipio que se ha de someter a la prueba.

Para estas pruebas se utilizarán test de antígenos, los cuales están equiparados en capacidad diagnóstica a las a PCR y permiten conocer el resultado en unos 15 minutos. Una vez finalizada la realización de todos los test, se remitirán los resultados a la Consejería de Salud y Familias para su estudio.

La delegada territorial agradece “la labor realizada por los Ayuntamientos por su colaboración al ofrecer las instalaciones para realizar estos test, así como a Protección Civil, Policía y todos los recursos humanos destinados a la organización y movilizar de estas personas”.

