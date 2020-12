El Centro de Arte Hortensia Herrero aunará modernidad e historia en el Palacio de Valeriola

La Fundación Hortensia Herrero, cuya presidenta es también vicepresidenta de Mercadona, adquirió el antiguo Palacio Valeriola en la calle del Mar, nº 2 en 2016. El objetivo es ser un centro de arte contemporáneo abierto totalmente al público que se nutrirá de la colección privada de arte de la propia Hortensia Herrero, y por tanto será su colección estable, y de exposiciones temporales de los artistas internacionales más relevantes.

Lo cierto es que el edificio, que ha tenido múltiples usos a lo largo de su historia desde el siglo XVII, estaba muy deteriorado, en estado ruinoso, y con actuaciones muy discutibles. Recordemos que el edificio fue vivienda, palacio, y últimamente pub.

Patio interior del Palacio Valeriola / Cadena SER

Aunque el edificio es del XVII, al iniciarse las obras se han empezado a encontrar vestigios de casi todas las épocas de la historia de València, desde la romana. La directora gerente del Centro de Arte, Alejandra Silvestre explica que desde el circo romano, hasta un callejón de la antigua judería, mosaicos que se creían perdidos, hasta de la ruta de la seda se han encontrado vestigios, que se van a recuperar y mantener, y se combinaran con la modernidad de la oferta artística. Además, la pretensión de los promotores va mas allá, ayudar a revitalizar la zona:

El Centro va a tener 3.500 metros cuadrados entre dos edificios, el propiamente del Palacio de Valeriola y el de San Cristòbal, que estarán unidos por el patio. El visitante accederá por la planta baja donde se situarán algunas salas de exposición vinculadas a la parte trasera de los muros de San Juan del Hospital. En la primera planta está la sala noble, los espacios expositivos en torno a ésta y la capilla. En la última planta, además de la andana, habrá una zona de descanso con un mirador desde el que se verá gran parte de la ciudad de València. En el edificio de San Cristóbal habrá mas salas expositivas y en su sótano quedarán integrados los muros descubiertos del Circo Romano.

El arquitecto José Martín y la Gerente del Centro de Arte, Alejandra Silvestre, explican los detalles de la intervención en el Palacio de Valeriola / cadena ser

El estudio de arqutectos que está llevando a cabo las obras se llama ERRE, y uno de sus socios, José Martí, ha explicado los pormenores de la obra, y ha dirigido la visita que los medios de comunicación hechos hecho este jueves por la obra, con casco incluido. Se ha apostado también por los oficios artesanos tradicionales. El uso que tendrá ha guiado las obras, facilitando el recorrido por todas las salas que tendrá y que no sea confuso, como ocurre en otros museos:

La obra ha permitido realizar interesantes descubrimientos arqueológicos. Todavía no ha terminado, pero ya se han encontrado varios tramos del muro del Circo Romano que data del siglo II d. C. También se ha encontró un enterramiento singular que parece datar del siglo III d. C. Otro hallazgo interesante ha sido un horno bajomedieval. No está completo, pero se conserva bastante de su estructura. Igualmente se han encontrado restos mosaicos y de cerámicas de uso común.