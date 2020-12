Plácido triunfo del Numancia en la Copa ante el Lorca Deportiva

No pasó excesivos apuros el Numancia para superar al Lorca Deportiva en partido de la segunda ronda de la Copa del Rey, en un 4-1 que pudo ser más abultado si los sorianos hubieran tenido más acierto en sus numerosas llegadas. Sólo el tanto de Baroni (el 2-1) llevó algo de dudas, pero pronto volvió el Numancia a encarrilar el partido.

ficha técnica Numancia: Jara; Cámara, Borja López (Lillo, m. 67), David Castro, De Frutos Corral, m. 77); Traver (Alí Radjei, m. 83), Manzanara, Bikoro, Moha; Tamayo (Menudo, m. 67) y Asier Benito (Gabarre, m. 67). Lorca Dptva.: Alberto Hortal; Iglesias, Baroni, Héctor Galiano, López Ruiz (Pastor, m. 76); Britos (Óscar Oliva, m. 76), Pablo Serrano (Julen Gutiérrez, m. 57); Mamadou Cellou, Mauro Marconato (Musoni, m. 47), Marcos Legaz (Higgins, m. 57); y Carrasco. Goles: 1-0, m. 28: Moha; 2-0, m. 41: Tamayo; 2-1, m. 58: Baroni; 3-1, m. 65: Manzanara; 4-1, m. 89: Corral. Árbitro: Usón Rosel (Comité Aragonés). Amonestó a De Frutos y Cámara (Numancia) y a Héctor Galiano, Pablo Serrano, López Ruiz, Cellou, Higgins y Musoni (Lorca). Expulsó por doble amarilla al visitante Baroni (80). Incidencias: Unos 750 espectadores en Los Pajaritos.

El primer aviso lo dio el Lorca Deportiva, a los 20 segundos, con un disparo de Marcos Legaz que atrapó sin problemas Jara. El cuadro murciano quería llevar la iniciativa y el Numancia, con paciencia, trataba de arrebatársela. Un saque lateral de falta de Traver lo cabeceó David Castro fuera. Pasados diez minutos seguía incómodo el cuadro local, pero empezaba a estirarse. Ejemplo de ello fue la gran acción de De Frutos por la izquierda, adentrándose en el área y sembrando la incertidumbre en la zaga visitante, que acabó despejando a córner. Poco después, era el propio De Frutos el que cabeceaba con cierto peligro que abortaba Hortal. Respondió otra vez Marcos Legaz, con el mismo resultado que su intento del primer minuto: atrapó Jara. Empezó a apretar el Numancia, con acercamientos y saques de esquina, en un de ellos De Frutos, otra vez, remató alto de cabeza. Fruto de la mejoría local, llegó el 1-0, con una buena acción por la derecha, pase de la muerte de Traver, mal despeje del portero visitante y el remate ‘a la remanguillé’ de Moha a la red. Pudo marcar el 2-0 Asier Benito, totalmente solo en el área, tras un envió largo, pero su remate picado se marchó demasiado cruzado. Ya mandaba del todo el Numancia, en el marcador y en juego. Y cayó el segundo, obra de Tamayo, al aprovechar el rechace del portero a disparo de Moha tras un buen contraataque rojillo. Otra vez Asier Benito rozó el gol, con un cebezazo rozando el palo. Con sensación de marcador ‘corto’ para los sorianos se llegó al descanso.

La segunda parte empezó mal para el Lorca, con la lesión de Marconato, aunque la presión alta de los murcianos complicaba la elaboración de los locales, aunque éstos firmaron dos contraataques que no supieron aprovechar. Poco a poco el Numancia se volvía a hacer fuerte. Sin embargo, el Lorca logró el premio con el tanto de Baroni, con una volea de zurda desde la frontal, tras un rechace. Se abría el partido, con los murcianos animándose y los sorianos empezando a titubear. Pero a balón parado llegó la tranquilidad, con una falta lateral que, tras varios rechaces, embocó Manzanara a gol. Otra vez controlado el duelo por los sorianos, triple cambio, con la entrada de Lillo, Menudo y Gabarre (habituales titulares en Liga) al campo. Poco consentían los rojillos a los lorquís, que no cedían en su empeño, con más calidad que fútbol, y además, se quedaban con diez hombres por la expulsión de Baroni por doble amarilla. Un gran pase de Traver habilitó a Menudo en el área, pero un defensa despejó su remate con el portero ya superado. Hasta el final, monólogo numantino, con llegadas como la de Bikoro, que mano a mano con Hortal, no pudo superar al cancerbero. Sí lo consiguió Corral, de cabeza, a centro de Moha para hacer el cuarto gol. Sentenciado el partido y el Numancia, que estará en el próximo sorteo de la Copa.