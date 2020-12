El Bloque pide que se mantenga la denuncia por la contaminación de la Ría hasta que no empiece el dragado

El BNG solicitará a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que mantenga abierta la denuncia respecto a la contaminación de la ría de O Burgo mientras no se produzca su dragado. Esta mañana la portavoz nacionalista en Europa, Ana Miranda, ha mantenido una reunión con la Cofradía de Pescadores de A Coruña.

Denuncia que a pesar de que la licitación del dragado está hecha y después de siete años de aquella visita de los eurodiputados, la ría de O Burgo sigue sin sanearse. Considera que la Xunta debe, además, comprometerse a compensar a los mariscadores mientras duren los trabajos de la limpieza de los fondos.

Miranda, declara que "o problema é que non hai unha previsión para contemplar as axudas e que poidan paliar o tempo que a obra está facéndose e que queden os mariscadores sen ningún tipo de cobro"

Miranda ha afirmado que seguirá presionando en la Eurocamára para que no caiga en saco roto la denuncia sobre la situación de la Ría mientras no esté saneada y los mariscadores no cobren las ayudas. Para el BNG, las condiciones de trabajo del colectivo son pésimas.