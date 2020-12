El sector turístic qualifica de "molt bona notícia" la reobertura amb Catalunya

El sector turístic andorrà al ple ha qualificat de"molt bona notícia" la decisió de la Generalitat de Catalunya de reprendre la mobilitat amb Andorra, assimilant el nostre país dins la comarca de l'Alt Urgell i permetent des de dilluns i fins l'11 de gener que les famílies es puguin desplaçar a segones residències i estades hoteleres.

Significa en paraules del sector d'un"respir" a dos mesos de sequera turística pels tancaments perimetrals municipals dels caps de setmana.

Així ho han valorat al programa Soroll Especial Temporada d'Hivern emès aquest divendres des d'Illa Carlemany i amb al patrocini de Crèdit Andorrà.

La ministra de Turisme, Verònica Canals, confia que la decisió de la Generalitat permeti iniciar una campanya d'hivern atípica: "podem assegurar als nostres visitants una estada segura perquè complim amb tots els requisits sanitaris" ha indicat. Creu que la recuperació de la mobilitat amb els veins del sud a partir de dilluns pot permetre un turisme familiar de compres i d'activitats de muntanya i de natura"perquè a Andorra no tenim les estacions obertes però es poden fer raquetes, esquí de muntanya i altres activitats a l'aire lliure" ha explicat.

Canals també confia que es puguin reobrir pistes el 7 de gener, ja que considera que França inaugurarà la temporada abans del 21 del mes vinent com havia anunciat.

De la seva banda, el sector de la neu també confia en poder inaugurar la temporada el 7 de gener. Els directors generals de les tres estacions d'esquí afirmen que ho tenen tot a punt per inaugurar la temporada demà mateix. Juan Ramón Moreno, director general de Grandvalira, per exemple, ha indicat que "és important remarcar que continuem treballant, que tenim les pistes acondicionades per rebre els visitants en les millors condicions". Naturlandia és l'únic domini que ja ha obert portes i per tant Xabier Ajona, el seu director general, espera que amb l'aixecament de les restriccions de mobilitat a Catalunya a partir de dilluns també pugui beneficar-se el camp de neu lauredià que té un concepte d'ecoparc més enllà de l'esquí de fons.

Sobre la possibilitat d'obrir els camps de neu abans pels residents del país, Josep Marticella, de Vallnord Pal Arinsal, ha remarcat que ja s'està fent de manera progressiva amb els entrenaments dels tecnificats, l'esquí de mutanya, afegint que aviat obriran les escoles d'esquí per posteriorment obrir pistes als residents del país, abans de l'arribada dels primers visitants.

Pel que fa a Caldea, la previsió no és obrir abans del 7 de gener, malgrat l'anunci de la Generalitat. La xifra de caiguda de visitants aquest 2020 és del 50%, una dada insòlita per al termolúdic que estava registrant els darrers anys rècords de visitants.

La responsable de màrqueting del centre, Patrícia Garcia, ha titllat l'any "d'annus horribilis" qualificant la davallada de "molt pitjor" de la pitjor de les previsions que s'havia marcat el centre a finals de l'estiu.

De la seva banda, el president de la Unió Hotelera, Carles Ramos, confia que la reobertura de la frontera amb Catalunya animi als hotels ara tancats a reobrir, assegurant que almenys pel que fa als de l'eix central "amb el turisme francès no hi ha suficient per mantenir-los tots oberts". D'igual opinió és la presidenta de The Shopping Mile, Sònia Yebra, confiant que les botigues actualment tancades reobrin a partir de dilluns i puguin recuperar una part de les vendes de la campanya de Nadal gràcies a l'inici de la temporada de rebaixes, que arrenca avui, en paral·lel a la campanya de consum intern que engega el Govern aquesta mateixa setmana.