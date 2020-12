La pandemia, una oportunidad digital para el comercio local

La pandemia es un riesgo pero también una oportunidad para el pequeño comercio, que puede pensar en global. Es una de las conclusiones del Encuentro de la Cadena SER sobre comercio local y consumo social, que se ha desarrollado hoy, viernes, en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Puede competir – y ya lo está haciendo – contra gigantes tecnológicos y manteniendo la cercanía. Es el caso de la app Volveremos si tú vuelves o la plataformaZerca.



En el debate han intervendio el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la directora general de Comercio del Gobierno de Aragón, Eva Fortea, y el presidente de la Cámara, Manuel Teruel. Además, han expuesto su experiencia y tendencias presentes y futuras para la transformación del comercio local Luís Barcelona, CEO del T-ZIR, Centro de Innovación en Retail de Zaragoza, y Antonio Sango, director de la Escuela de Negocios ESIC, experto en formación de transformación digital. El encuentro ha estado moderado por la directora de contenidos de Radio Zaragoza, Eva Pérez Sorribes.

Las pequeñas tiendas dan vida a las calles, pero el confinamiento y estos últimos meses han supuesto un cambio en el consumo, con un aumento de uso de la tecnología para hacer la compra por parte de los clientes, con el 'click' puesto en grandes plataformas.

Sin embargo, han sido muchos negocios pequeños los que, en un tiempo récord, han incorporado sus escaparates a una página web propia, a una app o a una plataforma común con otros vendedores. Y sin perder la cercanía, uno de sus valores más fuertes, que hace que los compradores vuelvan la vista al comercio del barrio, al de toda la vida.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, el pequeño comercio "estaba muy adormecido" y se ha producido "un auténtico revulsivo de ilusión". Además, "teníamos un karma equivocado" porque "pensábamos que la gente mayor no era capaz de adquirir las tecnologías de información y, sin embargo, hemos visto a gente que le falta poco para jubilarse en un comercio que enseguida ha cogido el tren tecnológico".

Por eso, "gente con iniciativas, con un comercio que solo miraba la gente que pasaba por el escaparate, hoy puede tener de clientes a todo el mundo, y por eso es por lo que hay que apostar", ha remarcado.

Volveremos si tú vuelves

Una apuesta pionera ha sido la app “Volveremos si tú vuelves” en Zaragoza capital, que ha generado interés en otras ciudades. Con una inversión municipal de 1,2 millones de euros para ayudar y empujar al pequeño comercio, ha tenido más de 50 mil descargas y momentos con picos de facturación de 1.000 euros por segundo.

Una inversión que, según el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, "va a significar que 10 millones de euros se hayan podido vender en el comercio local; que se hayan beneficado los zaragozanos y fundamentalmente pensando que esas transacciones se hagan en las tiendas que tenemos cada uno de nosotros debajo de nuestras casas en lugar de otras alternativas" porque "la importancia del comercio es fundamental para nuestra ciudad, para nuestras calles", para los negocios de proximidad.

Otro ejemplo en los últimos meses ha sido la puesta en marcha de la venta online en los mercados municipales de Zaragoza.

Además, en próximas fechas, el Ayuntamiento presentará su nuevo Plan de Comercio, con una marcada línea hacia la innovación digital pero también con ayudas más tradicionales, como los microcréditos.

La experiencia de Zerca

Luis Barcelona, CEO del T-ZIR, centro de innovación en Retail de Zaragoza, y Antonio Sango, director de la Escuela de Negocios ESIC, experto en formación de transformación digital, han expuesto en este encuentro de la Cadena SER, las necesidades y las dificultades que tienen los comercios para incorporarse a esta transformación digital y mostrar su escaparate al mundo.

La formación tiene que ir seguida de "acompañamiento" para seguir avanzando y continuar. La plataforma Zerca nació precisamente con ese objetivo, que no solo pone en foco en las ventas sino que también ofrece servicios adicionales, dando valor a lo más cercano.

Barcelona ha puesto el foco en que estos pequeños negocios, muchos de ellos familiares, "tienen tiempo limitado" y "no les puedes sacar de su entorno diario para que vayan a un curso específico de 3 días para que le formen en habilidades digitales" por lo que "hay que ir a formarle, y esa es la clave inicial para adoptar cualquier proceso; hay que formar en el propio comercio" y ver las posibilidades y pontencialidades de cada uno de ellos.

En esta misma línea se ha mostrado el director de la Escuela de Negocios ESIC, Antonio Sango. "Ya somos digitales y tenemos que ser conscientes de que todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar" y "quien no entre en esa sintonía va a perder competitividad y va a terminar desapareciendo".

Sango ha recordado que "la tecnología no es un fin sino un medio, que tenemos que poner a disposición de todos nosotros para mejorar el Estado de Bienestar". Y añadía que "tenemos que ser conscientes que nunca nada ha ido tan rápido en lahistoria de la humanidad como está yendo ahora, nunca, y nunca nada va a ir tan lento como está yendo ahora" lo que "nos da una idea de cómo tenemos que actuar".

La transformación digital no es solo venta online

No obstante, la digitalización también hace territorio y no solo tiene que ver con el comercio online. La directora general de Comercio y Ferias del Gobierno de Aragón, Eva Fortea, ha apuntado que "cuando hablamos de digitalización del comercio estamos hablando, sí, de venta online pero también de todos los procesos, como los B2B [business to business], los B2C [business to cosumer], la relación con los proveedores y con los clientes, la gestión de stocks, el aprovechamiento del big data".

En este sentido, remarcaba, "cuando hablamos de transformación digital tenemos que hablar de tecnología pero también de personas". En este sentido, señala, hay que mejorar las competencias digitales de los ciudadanos y sus capacidades de ciberseguridad.