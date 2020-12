Todas las claves de la Junta de Accionistas del Real Murcia: situación deportiva y social, deudas y votaciones

Tras una primera sesión de la Junta de Accionistas del Real Murcia que no se pudo celebrar en primera convocatoria, ya que era necesario un 50% del capital social de la entidad que actualmente es de 3.073.551 euros, la entidad grana ha celebrado la segunda convocatoria para la modificación de estatutos y la aprobación del aumento del capital social.

Esta segunda convocatoria ha reunido 1.507.240,31 euros de capital social presencial en junta, lo que supone un 49,04% de asistencia. De esta manera, al estar por encima del 25% se ha podido celebrar estableciendo los puntos del día entre los que han destacado por bloques el económico, deportivo y social.

Aspectos económicos y deportivos

El presidente Francisco Tornel ha tomado el turno de palabra en el inicio, destacando en primera instancia el aspecto económico: "Entendemos que la situación del Murcia está estabilizada, económicamente compleja, pero estabilizada. Hay que dar pasos para lograr esa solvencia económica y eso impide que en lo deportivo seamos más ambiciosos. Las deudas con Hacienda y Seguridad Social son de 17 millones de euros y se están negociando, el resto de deuda se puede digerir poco a poco. Pero lo más importante es lo que hoy vamos a implementar: club de empresas, que ya está, para posicionar al Murcia en el mundo digital y recaudar dinero. También el aumento de capital social, una financiación imprescindible del Real Murcia para cumplir con los acreedores y lograr recursos suficientes para normalizar la vida del club. La plantilla del Murcia han cobrado hasta la última peseta y todos los trabajadores del club están a la orden del día de pagos".

El presidente grana ha destacado también en el aspecto deportivo algunos aspectos como la 'fuga' de canteranos como Juanma o Meseguer, de lo que ha recalcado que "se ha criticado a este Consejo, pero hemos hecho todos los esfuerzos para que nuestros canteranos no se fueran. El fútbol profesional es muy atractivo. De todas las personas que han dejado de jugar en el Murcia me acuerdo de Armando, alguien válido para este club. Espero que vuelva lo antes posible. Quiero destacar también que uno de nuestros hitos en este Consejo es la ciudad deportiva, algo que queremos en lo más breve posible".

Para cerrar esta introducción, Tornel ha reafirmado la unión del Consejo, mencionando a Daniel Moreno y Emilio García, de los que ha asegurado que "llevan el Murcia en los genes. Entiendo la crítica, pero la defensa que vamos a hacer de ellos es impresionante. Siempre que se les ataque, se nos atacará a nosotros".

Deuda exigible del Real Murcia

El segundo punto del día ha sido para la aprobación de cuentas anuales y balance de cuentas del ejercicio 19-20, un punto sujeto a votación. El consejero Cobacho ha explicado de manera general que hay una serie de deudas, administraciones públicas mencionadas por Tornel anteriormente, aunque "ha habido una variación en el patrimonio y ha mejorado por la ampliación de capital del año pasado".

El consejero Francisco Miró ha tenido también el turno de palabra destacando la evolución favorable del patrimonio neto: "No estamos en causa de disolución, de los 21 millones de euros de 2018 estamos en un déficit actual de seiscientos mil, por lo que las noticias son favorables en este aspecto". Ha continuado haciendo el consejero una valoración recordando la deuda total del club a fecha 30 de junio de 2020, 33,165.636 (de los cuales 2.157.216 son préstamos participativos que Miró ha reiterado como condonables) + 6 millones de intereses por las administraciones públicas no requeridos de forma inmediata, por lo que la deuda exigible del Real Murcia actualmente es 31.008.420 euros. En cuanto La deuda concursal del club, se ha pasado de 17.065.487 a 10.064.871 euros.

Apoyo de las administraciones públicas

Para hacer atractivo que los inversores externos apuesten por el club en pequeñas participaciones, Daniel Moreno ha afirmado que "por tranquilidad para inversores externos, deben tener claro que el Murcia por primera vez está en números de ser apetecible en un retorno financiero. Estamos en buenos números para ser rentables y dar retorno, eso es lo que nos ha dicho la Liga de Fútbol Profesional". En esta línea, Tornel ha continuado pidiendo, además que "el éxito de los préstamos convertibles dependerá tanto Ayuntamiento como Comunidad Autónoma también y que ellos vean si debe o no subsistir este club como entidad porque es una empresa que le da mucho a la ciudad de Murcia".

Modificaciones del Consejo

Una de las modificaciones que se viene pidiendo desde hace tiempo es la ampliación en el número de consejeros, de cinco miembros a ocho. El presidente Tornel ha dicho que "queremos acabar con la especulación de si somos o no transparentes o si queremos estar en el sillón. Siempre estaremos abiertos para una mejor gobernanza". Los propuestos y sujetos a votación han sido Francisco García, de Prevemur (85.71% votos a favor de su entrada y 7.56% en contra), Francisco José Pérez Alcázar, en representación de Enrique Roca (86.55% a favor y 6.72% en contra) y Antonio Martínez, de Tomi Maquinaria (81.51% a favor y 8.4% en contra).

Presupuesto de ingresos y gastos previsto a final de temporada

El Consejo ha elaborado un balance presupuestario de un total de ingresos de 1.575.000 euros, de los cuales por abonos serían 500.000 euros, publicidad 700.000, otros ingresos (sin especificar cuáles por el club) 300.000 y televisión 75.000 euros.

En la parcela de gastos, el Real Murcia tendría 390.000 euros en pago a trabajadores del club, 706.429 salarios del primer equipo, 80.000 gastos del Imperial y gastos operativos por valor de 154.000 con un total de 1.330.429, lo que supondría un beneficio para el club de 244.571 euros en total.

El turno de palabra de Txema Almela y Maribel Cabezos

El expresidente del Real Murcia, Txema Almela, ha pedido un turno de palabra para hablar de la propuesta de cambio de estatutos, añadiendo que "jamás he hecho una crítica personal para miembros del Consejo, pero tampoco debe haberla para mí como sí ha pasado. No se puede dudar de mi lealtad del Real Murcia desde el 98 constituyéndose como sociedad anónima y poniendo dinero en las ampliaciones. Siempre que he tenido que dar un paso al frente, lo he hecho. No considero justo que se me acuse de desleal. En la votación queremos que se cambie el modelo de los estatutos por haber reunido un mínimo de 5% de representación para su cambio". Con estas declaraciones de Almela, la réplica del Consejo ha sido que "el Consejo no ha recibido una acreditación del 5%, pese que se ha requerido ni para la posibilidad de que se hubiese celebrado una Junta Extraordinaria".

En el siguiente turno, por parte de la FEPEMUR, la presidenta Maribel Cabezos ha aclarado, por su parte, que "desde nuestra Federación queríamos una represetación más amplia y de sentimiento por parte de la afición. No estamos de acuerdo con un perfil empresarial como ha dicho el presidente Tornel, sino algo más social para que represente al murcianismo en el Consejo del Real Murcia".

Votaciones

Se mantienen los estatutos sociales con el modelo alemán y de manera extensible la continuidad del artículo 7.6 de los Estatutos que impide que una persona física o jurídica tenga una participación superior al 49% en el capital de la sociedad (70.9% a favor y 18.49% en contra). Los accionistas también votaron a favor del artículo 8.2, que limita el derecho de voto en las juntas de accionistas en un 20% (62.18 % a favor y 23.53%, en contra).

De manera casi unánime también ha sido el resultado de la renovación de insignias para socios de más de 25, 50 y 75 años (99.06% a favor), un busto en homenaje a Pepe Vidaña (93.4% favorable a ello) y en el turno de votación para crear una comisión para el estudio del año de fundación un 70.75% ha votado a favor.