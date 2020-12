La llegada de las fechas navideñas y las restricciones planteadas en muchos países, han hecho que las pruebas de coronavirus sea una necesidad cada vez mayor. Ricardo Llavona, del Instituto Médico Ramón y Cajal de Gijón, asegura que no están recibiendo más peticiones de pruebas pero sí notan un crecimiento de consultas por parte de personas que requieren información sobre cual es el mejor test a realizar.

Aunque no existe un patrón muy definido porque el virus "ataña a todo el mundo", sí que observa que, principalmente, el mayor grupo que consulta es el de una franja de edad joven, que se encuentra fuera de Asturias. "El movimiento en las peticiones será por aquellos que pueden venir del extranjero y necesitarán una prueba PCR para volver", ha recordado en SER Gijón.

Sin embargo ¿qué test debemos elegir? ¿en qué hay que basarse? Para Llavona una cuestión fundamental pasa por entender que "los test de forma aislada tienen muy poco valor. Hemos intentado aconsejar a todas las personas que nos preguntaban sobre cual era el mejor test a realziar, hemos notificado el 100% de los positivos a la consejería para mantener una trazabilidad de los casos y, lo más importante, nos hemos comunicado con todos los positivos para ayudar a interpretar bien el resultado que habían obtenido en la prueba".

El doctor considera muy importante el asesoramiento porque "si se hacen de forma aislada probablmente puede llevar a una falsa relajación. No existe en los test del mercado ninguno que nos de una certeza completa de seguridad, con lo cual, el hecho de realizarlo y tener un resultado negativo no significa que no tengamos que cumplir las medidas a rajatabla". A la hora de evaluar los test, ha explicado que "tenemos dos grandes grupos; los que que intentan identificar la presencia activa del virus y los que intentan identificar si ha habido un contacto pasado con el virus y el paciente ha desarrollado alguno de los dos tipos de inmunidad". Una vez solventada esta cuestón, Llavona ha apuntado que "las personas que están buscando únicamente la presencia o no de virus pueden utilizar el de antígenos que es más sencillo en su realización y la PCR que tiene más valor a la hora de realizar el diagnóstico" aunque también ha advertido que "un negativo por PCR no nos exime de ser portadores del virus. Los de anticuerpos nos dan una información de infección pasada pero no se puede extrapolar una circunstancia sobre un diagnóstico a partir de un test de anticuerpos. Eso hay que tenerlo muy presente porque se ha extendido su uso en medios en medios sanitarios como farmacias".

La conclusión que deja el doctor es que "no existe un test 100% seguro, tenemos que seguir con las medidas de control y, a ser posible, una ayuda a la interpretación tanto a la hora de decidir qué test podemos hacer como a la hora de interpretar los resultados. En función de sus resultados tenemos que tomar alguna otra determinación y hacer algún otro test".