Gerard agrava la crisis de Osasuna

El Villarreal venció por 1-3 a Osasuna en un encuentro que dominó de principio a fin con un estelar Gerard Moreno que marcó un doblete para agravar la crisis de resultados que atraviesa el conjunto navarro dirigido por Jagoba Arrasate.



Las buenas sensaciones mostradas ante el Tomares en la Copa del Rey por parte de Osasuna fueron rápidamente olvidadas a los 7 minutos de comenzar el duelo.



El futbolista del Villarreal Trigueros metió un gran pase entre líneas que supo aprovechar Gerard a la perfección. El delantero definió con gran categoría, picando el esférico con su pierna izquierda ante la salida de Rubén, guardameta rojillo que apeó a Sergio Herrera de la titularidad ante el equipo castellonense.



Tras ello, la presión de Osasuna comenzó a surtir efecto. Los hombres de Arrasate entraron en contacto con el balón hasta que Aridane condicionó el partido en el minuto 20. El canario fue expulsado con roja directa tras agarrar a Fer Niño, quien pudo quedarse solo ante el portero. El colegiado del encuentro no perdonó la falta.



Entre Yeremy y Niño se fabricaron el segundo tanto. Niño marcó tras batir con un sutil toque que se coló en la portería rojilla tras una gran jugada de los canteranos del submarino. A partir de entonces, los pupilos de Arrasate no pararon de correr detrás de la pelota ante un Villarreal que se convirtió en el amo del partido.



Los visitantes salieron a la segunda parte a lo suyo con la idea de anestesiar a Osasuna buscando triplicar la ventaja. Moi falló a puerta vacía tras no conectar bien un pase de Yeremy. Minutos después, Mario Gaspar a punto estuvo de marcar, pero su potente disparo llegando desde atrás rebotó en el poste izquierdo.



El partido parecía estar visto para sentencia hasta que una acción puso picante al duelo. Rubén García fue arrollado dentro el área por Yeremy, el colegiado señaló penalti y Roberto Torres convirtió el primero para su equipo en el minuto 70. Los de Pamplona recortaron distancias.



Osasuna despertó a raíz de entonces. Paso de estar contra las cuerdas a tener el empate a tiro. La entrada al verde de Darko dotó a los locales de más llegada para tratar de sorprender al Villarreal en acciones aisladas que no terminaron de culminar.



La superioridad técnica de los amarillos quedó patente con su tercer gol. Rubén Peña puso un excelente pase con el exterior a las botas de Gerard para que el exjugador del Espanyol pusiera la sentencia. Con este resultado, Osasuna sigue como farolillo rojo de la clasificación.



Ficha técnica



1 – Osasuna: Rubén; Nacho Vidal (Roncaglia, m. 90), Aridane, David García, Juan Cruz (Unai García, m. 24); Roberto Torres, Oier (Javi Martínez, m.89), Moncayola (Kike Barja, m. 72), Rubén García; Calleri (Darko, m. 46) y Budimir.



3 – Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau, Estupiñán (Costa, m. 46); Trigueros, Foyth (Moi, m. 46), Parejo; Gerard (Álex Millán, m.88), Fer Niño (Rubén Peña, m.84), Yeremy (Chukwueze, m.72).



Goles: Gerard 0-1, m. 7, Niño. 0-2, m.29: Torres 1-2, m. 70: Gerard, m. 86.



Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité andaluz), asistido por Martínez Moreno y Villate Martínez. Mostró amarilla Oier y Unai García por parte de Osasuna y a Yeremy por parte del Villarreal. En el minuto 19 expulsó con roja directa a Aridane al impedir que Fer Niño se quedara solo ante el portero.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio El Sadar a puerta cerrada. EFE