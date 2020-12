Decae el Plan de Navidad en Extremadura

El vicepresidente segundo y Consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha anunciado esta mañana el acuerdo del Consejo Extraordinario de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se anulan “las medidas de flexibilización del Plan de Navidad de Extremadura”.

El consejero ha comenzado diciendo que “Navidades hay muchas, vida sólo una” por ello ha anunciado que se “destierran las medidas de flexibilización de la navidad definitivamente” al llegar a los 267,5 casos por cada 100.000 habitantes. Un aumento de los contagios que el consejero achaca a los fines de semana del “Blackfriday y del Puente de la Constitución”.

El consejero ha vuelto a llamar a la responsabilidad de los ciudadanos. Ya que sólo puede ser la acción de los ciudadanos la que permita reducir el contagio. El consejero ha querido ser “claro y duro” ante la sociedad, ya que “hay una parte de la sociedad que me ha demostrado que no se toman las cosas en serio y por unos pocos vamos a tener que vivir unas navidades diferentes, como responsable no puedo permitir que la irresponsabilidad de unos pocos afecte a muchos” ha reconocido Vergeles.

Unos fines de semana de los que todavía se está pendientes de que “todavía no estamos viendo todo el efecto” de estos dos fines de semana. Sobre ello, el consejero ha ahondado que algunas predicciones establecen que “nos estancaríamos en estos datos” y otros que “la curva va a seguir subiendo” y por ello “hay que estar preparados” para esta subida.

Sobre esta situación, el consejero ha destacado que Extremadura y la Junta sólo pueden tomar las medidas que les permite “el decreto del estado de alarma” ya que, aunque el presidente de la Junta de Extremadura quisiera “que no quiere” el “meter a todas las personas en sus casas, no podría hacerlo, porque afecta a derechos fundamentales”. De la misma manera el consejero ha destacado que económicamente “este país no aguantaría” un confinamiento como el del mes de marzo.

Además, el consejero ha manifestado que “necesitamos unos meses de enero y febrero” en los que los hospitales puedan tener capacidad para ingresar a las personas que lo necesiten por “enfermedades pulmonares” del invierno, así como que no haya contagios en las residencias para que “se pueda llevar a cabo la vacunación”.

Medidas anuladas

De esta manera se vuelve al Nivel 3 de alerta, por lo que la movilidad en Extremadura estará restringida desde las 00.00 horas a las 06.00 horas, con dos excepciones, en la noche de Nochebuena y Nochevieja donde se traslada a las 00.30 horas “para volver al domicilio” tras cenar con los familiares.

Del mismo modo, sólo esas dos cenas, Nochebuena y Nochevieja, y en domicilios particulares se permitirá que puedan cenar 10 personas “de la misma familia” y se anula la posibilidad de reuniones con “allegados” y que “10 personas es la excepción” no hace falta “llegar a ese número” y a ejemplificado que en su caso “sólo me juntaré con los familiares de primer grado, al resto los llamaré”. En los establecimientos de restauración y hostelería se restringe a 6 personas que pueden compartir mesa, al igual que en los domicilios salvo esas dos noches.

Medidas que se mantienen

El consejero ha destacado que se mantiene el cierre perimetral de la comunidad autónoma del 23 de diciembre al 6 de enero, pero ya no será causa de movilidad el acudir a ver a “allegados”, únicamente será por casusas de fuerza mayor “trabajo, atención sanitaria, y reuniones exclusivamente familiares”.

De la misma manera, se mantiene la medida de visita a las residencias porque las personas mayores “lo necesitan” tras muchos meses de pandemia. Unas visitas que dependerán de la situación que haya en cada una de las residencias. Por ello “va a disminuir la frecuencia de las visitas para aumentar la seguridad de las visitas”, no se van a prohibir, pero se van a endurecer y se van a permitir la s“salida de residentes” y se les realizará antes de volver a la residencia “PCR o test de antígenos” esa solicitud de salida debe ser anunciada con días previos, serán visitas de “al menos 4 días” siempre y cuando “sean residencias sin Covid-19”.

Una duración de las visitas porque será cuando los test y las pruebas “son más efectivas” a partir de los 4 días. El residente sólo podrá estar “en una casa” aunque a esa casa vayan “los hijos” a ver al residente, pero no se aumenta de esta manera la red de contactos.

Vergeles ha querido reseñar que “la salida de los residentes sólo para cenar o sólo para comer” no se van a permitir en la región.

Datos Covid de hoy

Según los datos del Consejero de Sanidad, la región hoy registra 243 nuevos contagios con respecto a la jornada de ayer. Además, aumentan a 166 las personas ingresadas en los hospitales extremeños, 9 más que ayer. De estas personas ingresadas hay 24 de ellas que se encuentran en la UCI.

Aumenta en 3 personas el número de fallecidos hasta llegar a los 1.028 fallecidos en la región. Los nuevos fallecimientos se han registrado en las áreas de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.

El número de altas también aumenta en 60 personas, con lo que se alcanza la cifra de 29.957 personas que han pasado la enfermedad.