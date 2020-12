El impacto que la crisis sanitaria derivada del coronavirus tendrá sobre la economía es, para algunos expertos, una incógnita en estos momentos. El economista asturiano, Florentino Felgueroso, considera que "estamos en una situación ambigua". Por una parte ve con optimismo la vacunación que arrancará el próximo 27 de diciembre porque "ha generado un rebrote económico de buenas expectativas y ha limitado la incertidumbre que teníamos respecto al futuro". Sin embargo, la parte negativa se encuentra en dar por asumida una tercera ola. "A medio plazo las perspectivas son buenas y a corto, malas. En esta situación llevamos desde marzo, navegando en la incertidumbre. Cuando se decretó el primer estado de alarma fue para quince días, muchas decisiones adoptadas fueron para un corto plazo y llevamos así entre ocho y nueve meses. Por lo que parece esta delicada situación nos acompañará hasta verano".

Felgueroso, unos de los cientos de asesores en materia económica del Gobierno de Pedro Sánchez, apostaba por un confinamiento domiciliario de 15 días a mediados de noviembre. Ahora observa como "la coyuntura es cambiante. Las comunidades que ayer estaban mejor que las demás hoy están peor. Madrid está de nuevo a la cabeza, en Asturias estábamos liderando los peores resultados y ahora no. Lo que sí sabemos con bastante certidumbre es que las medidas que se van a tomar la próxima quincena, probablemente, no sean suficientes porque la tercera ola va a ser ineludible". Felgueroso se fija en otros países como Alemania, zonas de EEUU o México DF que han apostado por el confinamiento. "Habrá que pensar en los próximos días", ha apuntado.

¿Puede aguantar la economía otro cierre? Felgueroso lo resume con un "tendrá que aguantar" aunque se muestra más optimista con el futuro de sectores como el comercio o la hostelería, algunos de los grandes sacudidos por el coronavirus. "Están acostumbrados a sufrir y abren y cierran continuamente, son como slots. Reviven muy fácilmente pero otros como la construcción no. Por ejemplo, hay un millón y medio de empleos que no se han recuperado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria pero aquí saldremos adelante porque son sectores que, muy problablemente con mucha certidumbre, volverán a salir adelante".

En cuanto al futuro de Asturias, ha apuntado que la crisis del coronavirus es totalmente distinta a las demás y "no se puede predecir gran cosa". Sin embargo, mirando lo sucedido en otras épocas es pesimista. "Por norma en todas las recesiones entramos mejor que los demás pero nos cuesta más salir. Ya pasó en los años 70. Somos la comunidad que menos empleo ha recuperado de lo que se perdió en la Gran Recesión y eso que no teníamos una burbuja inmobiliaria tan intensa como los demás y tampoco habíamos destruido tantos puestos de trabajo pero, aún así, seguimos sindo más lentos. Además tenemos una población muy envejecida y menos flexible", ha añadido.

Preguntado por la gestión económica, define la crisis como "particular porque se está apoyando muchos desde el sector público y se está aguantando bastante. Por ejemplo, la afiliación de autónomos ha crecido desde febrero a nivel nacional y en noviembre ya superamos los datos de principios de año. Es una de las grandes incógnitas de esta crisis. Han tenido apoyo público pero bastante mal gestionado", ha explicado. Otra de las dudas para Felgueroso es qué pasará tras los ERTE. "Son 300.000 empleos a nivel nacional, unos 12.000 en Asturias. Están pensados para poco tiempo y en España nunca se habían utilizado. Veremos cuando se acabe cual es el resultado final, pero puede que el shock en el empleo se acabe produciendo al final de la crisis", ha vaticinado aunque también ha reconocido que "pese a llevar muchos años trabajando, tengo mucha incertidumbre de lo que puede pasar".

Para el investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el tiempo dirá si el modelo empleado por Europa en su conjunto ha sido mejor que el de EEUU. "La estrategia europea ha sido que nadie se quede atrás mientras la americana ese aspecto no lo tiene en cuenta. Ahora mismo han recuperado casi en empleo exactamente lo que nosotros en términos de afiliación. En principio el modelo bueno parece el nuestro pero veremos porque no es sencillo. La parte positiva de los ERTE es que no se rompe la relación laboral y, por tanto, cuando se recupera la economía se reactivará con más facilidad y con los mismos trabajadores que había al principio. En EEUU mientras se recontrata mucho", ha concluido.