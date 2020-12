Un Aloe Plus Lanzarote Conejeros con personalidad cae ante el CD Estudio

Buen partido del Aloe Plus Lanzarote Conejeros que empieza a coger la dinámica esperada por el cuerpo técnico, con una notable mejoría en el juego y con posibilidades de poder alcanzar el triunfo, peleando el partido hasta los últimos instantes del mismo.

Para el partido contra el CD Estudio, encuentro perteneciente a la primera jornada de Liga que quedó aplazado en su día, el conjunto naranja no pudo contar con Richard Nguema ni con Agustín Lecona, pero pese a ello y al nivel que había mostrado el rival en los pocos partidos disputados en la competición, la plantilla estuvo a la altura de las circunstancias y compitió demostrando su mejoría.

De cara a canasta los dos equipos comenzaron algo erráticos en los lanzamientos por la alta velocidad impuesta por los locales, contagiándose de ello el equipo madrileño. Poco a poco fueron entonando la puntería, convirtiéndose para los lanzaroteños fundamentales Chike Augustine y Cándido Matoso, que gracias a su juego interior conseguían, no sólo mantener a su equipo en el partido, sino incluso ir por delante en algunos momentos del mismo.

La participación de jugadores como Axel Bello, que este año ha gozado de pocos minutos esperando en silencio y trabajando en pro de conseguirlos, así como el debut de Gregory Montilla en la categoría, fueron también factores importantes, ya que no desentonaron con el resto del equipo y conseguían mantener la media en el trabajo que se venía realizando.

Al descanso el equipo lanzaroteño iba por debajo en el marcador, sólo de tres puntos, 35 a 38, pero con unas sensaciones muy diferentes a las que había dejado en el resto de la competición, lo que hacía presagiar una segunda parte muy interesante.

Y así fue, especialmente interesante cuando el CD Estudio conseguía poner la maquinaria en marcha, con unos triples y aprovechando los errores lanzaroteños en los pases ampliaban la diferencia en el marcador hasta en 12 puntos, obligando a Iván Fernández a pedir tiempo muerto y parar la sangría a la que estaba siendo sometido su equipo.

A la vuelta, el Aloe Plus Lanzarote Conejeros se volvió a poner el mono de trabajo, aparecieron los triples de Victor de Haro, pero también de Gregory Montilla o Amaurys Robles, que iban reduciendo poco a poco la diferencia, sin que nada pudiera hacer el banquillo visitante. Al acabar el tercer cuarto el marcador reflejaba una victoria momentánea de 4 puntos para los madrileños, 51 a 55.

En el último cuarto el CD Estudio había de tener más cuidado. Jugadores como Kalei Carter o Marcos Hermoso se ponían al límite de las faltas personales, mientras que por los locales era Amaurys Robles quien se ponía con cuatro, al borde de la eliminación.

El partido seguía por los mismos derroteros con errores de unos y errores de otros, con triples de unos y triples de otros, con faltas de unos y faltas de otros y con la emoción de la victoria mínima en el marcador con el paso de los minutos. Los banquillos paraban el partido para coger aire y dar nuevas instrucciones, así como hacer un baile de cambios y estrategias según como se fuera moviendo el choque.

El Aloe Plus Lanzarote Conejeros llegó con vida hasta el último minuto, pero no pudo ser, cayendo 65 a 71. El CD Estudio supo jugar con la ventaja del marcador a favor y el tiempo que corría en contra de los locales, para alzarse con una victoria sufrida y trabajada, dejando al equipo lanzaroteño con una nueva derrota, pero una derrota con un sabor diferente a las anteriores y no precisamente porque los turrones y los polvorones estén a la vuelta de la esquina. El equipo sigue en el camino y cada vez más cerca de entrar en la senda de las victorias.