La historia de Jessica Benítez es la de muchos canarios que ahora mismo están atrapados en Londres. La situación de Reino Unido preocupa mucho en Canarias, no tanto por la actividad turística, puesto que ya la temporada de invierno se da por perdida, como por el regreso a las Islas de profesionales y estudiantes canarios que residen en el país de Boris Jonhson y quieren pasar las fiestas navideñas en sus localidades de origen.

La confusión es enorme y la casuística numerosa. El Reino Unido es el segundo país, después de Venezuela, con mayor número de residentes canarios: más de 3.000. Muchos de ellos han llegado durante estos días o tienen previsto llegar hasta el Archipiélago con billetes adquiridos desde hace días y pruebas PCR que, en algunos casos, se han perdido por completo.

Víctor sí ha podido llegar a Tenerife. La tienda donde trabajaba cerró en Manchester y decidió venir a Canarias con un test Lamb, algo más barato que una PCR y más fiable, según cuenta, que un test de antígenos. Llegó a Tenerife el viernes pero nadie le revisó al llegar. Afirma, sorprendido, que podría haber llegado a Canarias sin PCR, porque nadie se la pidió al llegar. "En el aeropuerto de Manchester sí que me revisaron la documentación, aunque solo echaron vistazo por encima para ver el negativo y nada más. Al llegar a Tenerife Sur no me pidieron el test en ningún momento".

Otro caso subrayable es el de Marta. Ella es una canaria que vive en Londres y se ha enfrentado a todo tipo de dificultades desde que aterrizó en aquél país: todas relacionadas con el Covid-19. Tiene fecha para volver a Canarias el martes. Está previsto que llegue a las once de la mañana, pero todo esta ceremonia de la confusión la tiene sumida en la incertidumbre. "Es todo incertidumbre; no sé qué ocurrirá cuando llegue al aeropuerto. En principio estaba aceptada el test de antígenos. Como la vida aquí es muy cara me hice la prueba de antígenos que cuesta 65 libras. Este martes presentaré esa prueba, pero no sé si me van a decir que voy a necesitar una prueba PCR. Todo es una agonía". Marta lamenta las dificultades que se ha encontrado desde que se mudó a la capital británica dos días antes del cierre del país. "He tenido muchas dificultades para desplazarme hasta el Archipiélago. Tenía previsto regresar en abril a Canarias, pero no pude. La compañía me canceló el vuelo, pero me dieron un bono. Con este segundo confinamiento, mi idea es volver a casa por las vacaciones de Navidad".

Las historias de Marta de Víctor o de Jessica son las de quienes todavía lo intentarán. Otros, como Iván, se han resignado y tiene claro que no va a volver a Tenerife, al menos, en un tiempo. "Volaría este martes hasta Tenerife y desde Southend. Ryanair no me ha comunicado que el vuelo esté cancelado, pero toda la situación resulta muy confusa para todos los españoles que estamos aquí. No sabemos qué tenemos que hacer ni a qué atenernos porque, de momento, España no ha adoptado las, pero no sabemos si las impondrá".

Ivan es biólogo molecular y conoce muy bien la situación. Por este motivo, lleva varias días en auto aislamiento. Tenía pensado ir al aeropuerto en taxi para evitar aglomeraciones. Lo contrató con antelación. Además, se ha pagado una PCR que en Londres es muy cara (más de 150 euros).

"No tengo claro si nos van a cancelar el vuelo. Me resulta muy molesto sobre todo por el tremendo gasto que supone volar a Canarias. Me ha costado 100 libras el test PCR y en algunos lugares piden hasta 170 libras. Los laboratorios privados han forzado el precio. Había que pagar una tasa extra en el caso de que se necesitase el resultado en un día", advirtió Iván.

El Gobierno de España ha preferido ser prudente y no ha cerrado los aeropuertos. De hecho, solo este lunes aterrizarán en el aeropuerto de Tenerife Sur 17 vuelos procedentes del Reino Unido. De todos ellos, 7 procedentes de Londres. Hay de todo: desde un turoperador como Jet2, la única compañía de estas características que aterrizará hoy; compañías de bajo coste como Ryanair o EasyJet y también líneas regulares de bandera como British Airways.