Ondara aprueba un presupuesto post-COVID para 2021

El presupuesto del Ayuntamiento de Ondara para 2021 se incrementa un 8,68% para afrontar una "Ondara post-COVID-19".

En el pleno correspondiente al mes de diciembre, se aprobaba provisionalmente, con los votos favorables del equipo de gobierno (PSPV- Compromís), la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, estas cuentas municipales que ascienden a 7.412.000 euros. Además del presupuesto de la empresa municipal SINMA,de 1.630.000 euros.

El aumento presupuestario es de 592.000 euros más con respecto al de 2020.

Desde el equipo de gobierno ondarense (PSPV- Compromís) se reconoce que se trata de un presupuesto expansivo para afrontar una Ondara COVID-19 O post- COVID-19.

El alcalde José Ramiro señalaba que “el presupuesto municipal es un documento vivo que se adaptará a las necesidades que nos marque la posible crisis económica, sanitaria y social generada por la COVID-19”, entendiendo que el Proyecto de Presupuesto 2021 que presentaban al pleno “es uno de los más sociales, expansivos y progresistas que el pueblo de Ondara ha tenido”.

Oposición

El portavoz del PP, Álex Hernández argumentó el voto en contra de su grupo en que “los presupuestos de 2021 no son tan excepcionales como deberían”, añadiendo que “el gasto en bienestar social y mayores es el mismo del año pasado y debería ser más”, diciendo que “en 2015 se invertía más en social”.

Respecto al capítulo de 50.000 euros en ayudas, dijo que “se debería detallar más a quién llegará”.

Respecto a los ingresos, recalcó que la subida del IBI provoca que se ingresarán 340.000 euros más por este concepto, y que también se sube la tasa de basura un 25%. Expresó su desacuerdo que “se vaya a privatizar la gestión de las escuelas deportivas” y también reprochó al equipo de gobierno “los sueldos de los concejales”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Joan Costa indicó que en líneas generales podrían dar parte de apoyo a los presupuestos, y por ello votó abstención, pero instó al equipo de gobierno a que no se relajen. Detalló, por partidas, con las que están conforme y con las que no; les pareció bien la inversión en comercio, espacio empresa y reactivación, o en la casa de la música; pero no el recorte en promoción e información del municipio; demandó más apoyo para asociaciones como Cáritas, y en cuanto a inversiones, echó en falta una partida para la unificación de las escuelas, y otra para el desarrollo urbanístico. Instó al gobierno municipal a acabar proyectos como el centro de día, o el espai jove.

Pilares fundamentales

El apartado de Gastos, se centra en 6 pilares fundamentales.

El primero, son las personas mayores y las Ayudas Extraordinarias de Apoyo Social y COVID.

El segundo pilar del presupuesto son las Inversiones Reales, con el Plan Ondara Reactiva y Espacio de Empresa y Ocupación.

El tercer pilar se centra en la Empresa Municipal; Reorganización de Encomiendas de Gestión, Inversión y Control Interno.

El cuarto se refiere a las políticas de reorganización de los Recursos Humanos.

El quinto es el ajuste del gasto en las partidas de cariz social (juventud, cultura, educación, servicios sociales, mayores, fiestas, ocupación, etc.) y apoyo a las asociaciones locales y comarcales de ámbito asistencial.

Por último, el sexto pilar es la eficiencia y control del gasto autónomo.

En el apartado de Ingresos, en Impuestos Directos, el incremento es de 345.000 euros (un 4,65% del presupuesto total).

En cuanto a las Tasas y Otros Ingresos, el capítulo experimenta una variación en positivo de 50.000 euros que supone un 0,67% del presupuesto total.

La partida de Servicio de Recogida de Basuras se incrementa en 130.000 euros por la actualización de la tasa.

Por otro lado, se experimenta un caída de ingresos en las partidas de cultura y deportes, en unos 75.000 euros menos, y el decrecimiento en partidas de empleo de vía pública de establecimientos y mercados en 24.000 euros.

El apartado de Transferencias Corrientes cuenta para 2021 con un incremento de 199.000 euros (un 2,68% del presupuesto total) debido a la previsión de 100.000 euros de aumento en la aportación de la Administración General del Estado y la incorporación en el presupuesto de partidas nominativas de la Generalitat Valenciana.