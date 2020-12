De poc a res

El Girona se'n va a la curta aturada nadalenca amb la constatació que haurà de seguir remant, i molt, per mantenir-se en la lluita per entrar als llocs de play off. Després del que ha passat en aquest primer tram de campionat, la situació a la classificació no és dolenta però l'equip avui ha tornat a demostrar que, tot i tenir unes línies mestres més o menys definides i una idea de cap a on es vol anar, els detalls que marquen la diferència entre un bon equip a mig fer i un equip guanyador s'han de continuar polint.

fitxa TENERIFE 2: Dani Hernández, Moore, Wilson, Sipcic, Alex Muñoz, Folch (Alberto 54’-74’), Javi Alonso, Nono, Bermejo (Shashoua 84’), Apeh (Joselu 45’)(Vada 84’) i Fran Sol (Carlos Ruiz 78’) GIRONA 0: Juan Carlos, Yan Couto (Bustos 68’-74’), Bueno, Bernardo, Franquesa, Cristóforo (Kébé 68’), Monchu, Yoel Bárcenas (Pablo Moreno 77’), Samu Saiz (Aday 61’), Sylla i Stuani GOLS: 1-0 Wilson 7’ | 2-0 Fran Sol 35’ ÀRBITRES: López Toca i Arcediano Monsescillo (VAR). Ha expulsat a Nahuel Bustos i a Alberto amb vermella directa. Ha ensenyat targeta groga als locals Nono i Wilson i a Pablo Moreno i Samu Saiz del Girona, que es perdrà el primer partit de 2021 per acumulació de targetes grogues.

La contundència a les dues àrees encara no és d'equip de play off, l'entesa entre els seus homes d'atac tampoc i hi ha massa peces que encara estan lluny del seu millor moment.

La primera meitat ha estat teòricament bona però en la pràctica insufucient. El Girona ha dominat la pilota, ha eixamplat el camp amb els dos laterals, ha estat valent en la pressió i ha fet circular la pilota amb més diligència que la majoria de partits d’aquesta temporada però ha estat inofensiu en atac davant d’un Tenerife que, més replegat, s’ha defensat sense fissures i ha pescat cada vegada que el Girona li ho ha permès.

El primer gol ha arribat ben aviat (7’), després d’una falta innecessària de Yan Couto -tan atrevit al davant com tendre al darrera- que no s’ha defensat bé i Wilson, de cap, ha creuat la centrada lluny de l’abast de Juan Carlos.

El segon ha estat una lluita quasi impossible d’Apeh, que ha rescatat una pilota que es perdia per la línia de fons, Moore l’ha posat al cor de l’àrea, Bermejo l’ha pentinat i Fran Sol, completament lliure de marca al segon pal, l’ha enviat al fons de la xarxa (35’).

El Girona acabava de fer el seu primer xut a porta després d’una acció individual de Bárcenas (34') i només ha tornat a rematar entre pals en l’afegit de la primera part quan Bernardo ha connectat de cap un corner.

La resta del bagatge ofensiu es limita a un parell d’uis en accions de Sylla que Stuani no ha pogut resoldre per l’acció del seu marcador, el central Sipcic, i una rematada alta de Cristóforo en una falta lateral.

La segona part ha semblat que començava diferent, amb una centrada de Samu Saiz a la que Stuani no hi ha arribat per ben poc però l'equip s'ha acabat esbravant molt aviat i si el marcador no s'ha mogut és gràcies a les accions providencials de Bueno, Juan Carlos -felí als 67'- o Bernardo.

Els canvis no han tingut cap efecte o efecte negatiu perquè Bustos s'ha autoexpulsat quan només feia 6 minuts que havia entrat al camp caient al parany d'Alberto -que també ha acabat al carrer- i Samu Saiz, que ja sabia des de la primera meitat que no jugaria el pròxim partit per acumulació de grogues ha deixat pas a un Aday que també ha estat intrascendent.

Stuani, al descompte, ha tingut l'ocasió més clara rematant per sobre del travesser una pilota girada per Bernardo en una jugada d'estratègia. L'uruguaià, com tot l'equip, no les ha ensumat avui.