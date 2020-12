Resistir, reinventarse y renovarse: las claves de la prosperidad de nuestro comercio

Ahora es el momento de cambiar nuestra perspectiva para hacer de nuestro pueblo uno mejor. Esta frágil situación del comercio ya estaba antes entre nosotros y con la pandemia se ha agravado mucho más. No obstante, como muchos dicen, no hay mal que por bien no venga, y es que la evidencia de la situación hace que los ciudadanos nos concienciemos, al igual que muchas instituciones se movilizan para aumentar las compras en nuestra localidad. Este comercio es el nuestro, el de nuestros barrios. Esos que nos han acompañado toda una vida.

GRAFCVA375. VALENCIA, 13-12-2020.- Varias personas aguardan su turno este domingo en un mercadillo debidamente señalizado con las medidas anti-covid a menos de dos semanas de celebrarse la navidad. EFE-Kai Försterling / Kai Försterling (EFE)

Resistir, reinventarse y renovarse son las tres palabras clave que todo comerciante de Morón tiene que tener en cuenta. Una “regla de las tres ‘R’ del comercio local” son decisivas en este momento. Las pequeñas tiendas tienen que resistir para adaptarse a todos los cambios que imperan en la sociedad. A esto se le llama reinventarse para poder después avanzar con éxito, es decir, para renovarse.

La digitalización es la mejor solución para prosperar. Es necesario que sea una aliada. Es por ello que, además de la ayuda ciudadana, -que es fundamental- la agencia de comunicación Estudio 530, con el patrocinio del Ayuntamiento de Morón, ofrece la posibilidad de digitalizar esos comercios que aún no se pueden encontrar en la red mediante la plataforma Morón Encaja.La sociedad avanza, y con ella, es necesario que también lo hagan los oficios. El título se ciñe a un juego de palabras en el que la palabra ‘encaja’ se relaciona con “estar en caja”, que significa usar la imaginación para solucionar algo. Este proyecto tiene como fin fomentar las compras en la localidad publicando información sobre esas empresas, así como la ubicación, el contacto, los productos que se pueden encontrar, permitiéndose publicar valoraciones y reseñas de los mismos.

Los propios comerciantes moronenses están sacando, con su propio esfuerzo, miles de llamativas ofertas de cara a la navidad que son dignas de observar y de plantear si adquirirlas para ayudar al pequeño comercio y a nuestro propio pueblo.

Asimismo, desde Radio Morón Cadena Ser, bajo el amparo del Ayuntamiento de la localidad, se lanza el sorteo llamado “Vivir en Morón, el regalo perfecto”. El objetivo de este concurso es promover las compras dentro del pueblo sorteando el nuevo IPhone SE 2020. Para participar, solo tienes que remitir a Radio Morón (por correo electrónico, vía Facebook o por correo postal) tres tiques con un valor igual o superior a 35 euros en comercios de la localidad. En definitiva, esta iniciativa intenta motivar a los moronenses de todas las edades a pisar en estas navidades las tiendas de barrio.

El ayuntamiento también ha puesto en marcha ayudas a los autónomos y al pequeño comercio. Los primeros planes de ayudas ya finalizaron en el mes de noviembre y consistía en ofrecer 400 euros a todo el que lo solicitase y cumpliera los requisitos. No obstante, en Pleno se aprobó una bonificación de créditos para poder lanzar este 2021 un nuevo plan de ayuda. Además, hay aprobados 30.000 euros para un plan de reactivación del comercio y se están preparando diferentes acciones, entre ellas, un proyecto para facilitar a los comercios la venta a través de Internet y más numerario para invertir en otros proyectos de reactivación de los mismos. Desde el inicio de la pandemia ha habido rebajas fiscales; medidas para comercios y pymes; bonificaciones; oferta de planes de empleo, etc. En otro orden de cosas, se mantiene, aunque de una manera diferente, la campaña de dinamización cultural en torno al turismo y las zonas más comerciales.

En este momento, es importante destacar la posibilidad de acceder a la Tarjeta de Ayuda Solidaria para todas las familias que lo necesiten. Esto implica que quien posea esta tarjeta podrá comprar productos de primera necesidad siempre y cuando sea en negocios del pueblo y no en grandes superficies.

Por otro lado, la Hermandad de Gracia de Morón de la Frontera ha organizado el primer baratillo navideño que se mantendrá todos los sábados hasta el dos de enero con horario de 10:00 a 14:00. Este mercadillo ofrece la venta de artículos de decoración, juguetes e incluso menaje, para usar después el dinero recaudado en la restauración de la Ermita de Santa María de Gracia. La iniciativa invita a la gente a salir y colaborar con la causa, lo que hace que el pueblo tenga más movimiento. La restauración de la ermita puede ser una clave para hacer más atractiva la localidad y, ahondando un poco, una oportunidad para las empresas de construcción y materiales de obra de Morón.

En definitiva, para que ese abandono no se propague por nuestras calles, debemos apoyarnos todos y hacer que el comercio resista, se reinvente y se renueve. La vida de nuestras calles depende de nuestras actuaciones. Es necesario que en estas navidades tan atípicas hagamos lo posible para que todos lo moronenses puedan disfrutarla por igual. El hecho de comprar en tu pueblo, cambia la vida de mucha gente. Te beneficias tú y nos beneficiamos todos.