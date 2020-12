Ramón Alzórriz (PSN): "El Gobierno de María Chivite sale reforzado del Navarrómetro"

El PSN cree el Navarrómetro "refuerza el Gobierno de María Chivite porque el 49% de la población considera la política navarra entre buena y muy buena". Los socialistas son los únicos que incrementarían sus escaños, de 11 a 12. El resto de grupos considera que "se trata de una encuesta" y que hay que saber interpretarlas.

Así para Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma, ésta es ha indicado que es una encuesta "mediatizada" por el coronavirus, lejos aún de la verdadera convocatoria electoral y cuando no se conocían algunas hechos o no se habían producido otros, como el pacto del PSN con EH Bildu o las protestas contra el Gobierno foral en la calle de transportistas, hosteleros o centros concertados.

"No tengo ninguna duda de que somos la alternativa a este gobierno" que hace "políticas independentistas y no defiende políticas socialistas", ha dicho, y añadido que en las próximas elecciones "tendremos más apoyo que en las últimas" aunque no ha aclarado si se repetirá la fórmula de NA+.

El PSN por su parte ha considerado que el barómetro "marca una tendencia" en la que el este partido se consolida y avanza", "el gobierno no sufre el desgaste de la covid ni los ataques furibundos de NA+" y Navarra Suma "no rentabiliza" su papel de oposición, "solo contiene" a VOX, ha destacado Ramón Alzórriz.

Para Geroa Bai desde que en septiembre se hizo la encuesta han cambiado las cosas y en todo caso hace falta una lectura más detallada porque "contradice la lógica tradicional" del desgaste del partido en el gobierno, ha precisado Uxue Barkos, quien ha puesto en valor que la coalición sigue siendo "lleve" para la formación de gobierno.

"A dos años y medio marca tendencias pero hay que seguir trabajando porque no hemos tocado en ningún caso techo electoral", ha comentado Bakartxo Ruiz, EH Bildu, quien ha subrayado que "la polarización es cada vez mayor" como sucede en el Parlamento, "con sectores empecinados en decir que está todo mal".

Ha destacado también la capacidad de resiliencia en el confinamiento y el apoyo a las medidas preventivas frene al coronavirus, "lo que da una pista de la gestión para lo que queda", por lo que ha pedido a las autoridades sanitarias que "estén muy atentas a la evolución de los datos porque estamos a tiempo de evitar una tercera ola".

Mikel Buil, de Podemos, ha considerado que NA+ "se estanca, no va a poder crecer", y su formación "mantiene su peso" en el barómetro " pero se "necesita un POdemos fuerte" para llevar a cabo "transformaciones estructurales necesarias y que recogen el sentir de la ciudadanía".

Por último la portavoz de I-E , Marisa de Simón, ha mostrado su "satisfacción" por mantener el escaño aunque sus previsiones para las próximas elecciones son "mucho mejores" y se ha comprometido a trabajar para "reforzar el espacio de la izquierda transformadora", por lo que a título personal ve "un error" que Batzarre no quiere renovar al coalición.