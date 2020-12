Ya es oficial: se prorrogan las medidas de nivel 3 otros 10 días más en Valdepeñas

El Ayuntamiento de Valdepeñas ya daba por hecho la ampliación de las medidas de nivel 3, el pasado viernes. Sin embargo, no ha sido hasta este lunes cuando se ha conocido la prórroga de estas medidas especiales contra la covid-19. Una prórroga que llegará hasta el próximo 31 de diciembre. Fecha en la que, nuevamente, las autoridades sanitarias volverán a evaluar la situación con los datos de contagios y el número de ingresados en el Hospital de Valdepeñas.

De esta forma, Sanidad Castilla-La Mancha ha decidido prorrogar estas medidas, tras registrarse hasta 180 nuevos positivos en el periodo del 30 de noviembre al 13 de diciembre. Esto supone una tasa de incidencia acumulada, durante ese periodo de 14 días, de hasta 598 casos por cada 100.000 habitantes. Una incidencia muy elevada por la que este municipio de Ciudad Real deberá seguir con las medidas especiales más estrictas en la lucha contra la pandemia en la región.

¿Qué se puede y qué no se puede hacer durante la vigencia de medidas de nivel 3?

Aquí tienes una guía rápida sobre lo que estará permitido y lo que no, así como lo que significa una terraza en Hostelería o las posibles dudas que puedas tener ante esta ampliación de las medidas nivel 3 otros 10 días más.

¿Qué pasa con los locales de Hostelería?

Los locales de Hostelería no podrán dar servicio en el interior de sus locales y, por lo tanto, tampoco podrán dar servicio en barra. Sin embargo, sí que podrán realizar servicio de comidas y cenas a domicilio, así como contar con la terraza. Eso sí, esa terraza deberá de estar al 50 % del aforo permitido. Además, esa terraza no puede estar en un recinto cerrado, aunque ese recinto pertenezca a otros usos, más allá de la terraza del local de Hostelería.

También, estos locales, tras la implantación de las medidas de nivel 3, están obligados a echar el cierre a las 23 h, puesto que es otra de las medidas que se recoge en ese nivel de restricciones.

Sin embargo, algunos locales de Hostelería de la ciudad vinatera ya han anunciado que cerrarán en los días claves de la época navideña, como son el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el día 1 de enero. Una medida voluntaria que toman estos propietarios para evitar aglomeraciones.

¿Qué se entiende por terraza?

Es este aspecto, en estas medidas de nivel 3, se entiende por una terraza de Hostelería aquella que cuenta con un máximo de dos paredes y de un techo. De esta forma, no se permitiría servir en aquellas terrazas que se encuentren completamente cerradas, tal y como han confirmado fuentes de la Junta a SER Valdepeñas.

Además, tampoco se considera terraza, cualquier instalación de mesas en un interior y no en la vía pública al aire libre. Todo ello, aunque en la licencia municipal se considere como terraza.

¿Podré disfrutar de algún acto cultural?

No, no se podrá disfrutar de ninguna actividad cultural durante la vigencia de las medidas de nivel 3. De este modo, se ha cerrado la biblioteca Ana de Castro, los museos y demás recursos turísticos, así como los teatros y el auditorio. También, se suprime cualquier evento de ocio que suponga una congregación de más de seis personas.

¿Qué ocurre con el mercadillo municipal?

El mercadillo municipal podrá seguir realizando su actividad como hasta ahora, puesto que se mantiene la restricción del tercio del aforo. No obstante, hay localidades que están tomando la decisión de ampliar la superficie para la instalación de puestos, por los que se le permite contar con el 100 % de puestos. Eso sí, respetando los cuatro metros de distancia que deben existir entre puesto y puesto, así como el control de aforo.

¿Hay cambios en los supermercados y superficies comerciales?

Sí, estos comercios deberán de limitar su aforo al tercio establecido. Con ello, deberán de controlar el aforo para no superar el máximo permitido y, de superarlo, deberán de cerrar sus instalaciones y esperar a que salgan algunos clientes para que puedan entrar clientes nuevos.

En esta situación se encuentra cualquier supermercado, así como gran superficie comercial con las que cuenta Valdepeñas. En este caso, se encontrarían las superficies de Alcampo, Decathlon, Leroy Merlín, entre otras.

¿Podré ir a ver un evento deportivo?

No, con las medidas de nivel 3 se prohíbe la asistencia de aficionados a cualquier evento deportivo federado. De esta forma, todos estos eventos se deben de desarrollar a puerta cerrada, ya sea al aire libre o en espacios cerrados.

¿Qué pasa con la formación no regalada?

Se podrá seguir desarrollando, aunque a la mitad del aforo. También, se deberán de extremar las medidas de seguridad, con el objetivo de evitar cualquier tipo de contagio de coronavirus. Con ello, habrá que readaptar el número de alumnos en cada clase.

Estas medidas se deben de instaurar en cualquier tipo de formación no reglada, así como en autoescuelas y en academias privadas.

¿Se sigue permitiendo la apertura de los locales de apuestas?

Sí, siempre que no cuenten con servicio de restauración en su interior. En este caso, este servicio de restauración o de bar se debe de clausurar como el resto de locales de Hostelería.

Sin embargo, sí que se les permite seguir abiertos para jugar apuestas, aunque lo deberán de hacer a un tercio del aforo permitido. Todo ello, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el interior de estos locales de apuestas.

¿Puedo salir y entrar de Valdepeñas?

Sí, la movilidad sigue estando permitida, puesto que, en las medidas de nivel 3, no se modifica este aspecto. No obstante, se debe de seguir cumpliendo con la normativa del Estado de Alarma en Castilla-La Mancha: cierre perimetral de la región, reuniones de hasta seis personas y el toque de queda nocturno de 00-06h. Unas medidas del Estado de Alarma que se van a modificar de cada a la época navideña.

Eso sí, no se descarta el confinamiento perimetral del municipio si no se consigue aplanar la curva con esas medidas de nivel 3. De esta forma, de no mejorar la situación en las próximas semanas, se podría decretar un confinamiento de esta localidad vinatera.