Elda reparte 60.000 euros en ayudas a clubes y entidades deportivas

El Ayuntamiento de Elda ha aprobado la concesión de las ayudas deportivas a clubes y entidades deportivas en materia de participación en competiciones deportivas durante la temporada 2019/2020.

El concejal de Deportes, Fernando Gómez, ha explicado que “en total se han presentado 17 entidades, de las que sólo una no reunía todos los requisitos exigidos para poder ser beneficiaria”.

El edil ha recordado que “a estas ayudas por concurrencia competitiva no se podían presentar las tres entidades cuyos primeros equipos militan en categoría nacional y que cuentan con un convenio nominativo (C. D. Eldense, C. Bm. Fem. Elda Prestigio y C. D. Nueva Elda F. S.), además de la entidad multidisciplinar y de titularidad pública Centro Excursionista Eldense que también cuenta con un convenio”.

Entre las 16 entidades que reunían todos los requisitos se han repartido 60.000 euros, siendo el C. B. Elda al que más importe le ha correspondido, superando los 9.000 euros, y el Club Colombofilo Eldense el de menor cuantía con algo más de 1.000 euros.

Gómez ha afirmado que “estamos atravesando temporadas muy complicadas también para el deporte local y la cantidad económica que vamos a repartir entre todos los clubes de la ciudad que han presentado su solicitud cobra mayor importancia. Se reparten por concurrencia competitiva y la asignación de las cantidades se realiza teniendo en cuenta una baremación que en este caso corresponde a la temporada 2019-2020”.

Los clubes y entidades solicitantes debían de cumplir varios requisitos como estar legalmente constituidas, tener domicilio social en Elda, estar inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales al menos dos años antes de la fecha de presentación de las solicitudes, que en su actividad alguna o varias de las modalidades estén inscritas en federaciones deportivas y éstas a su vez estén en el Registro Nacional del Consejo Superior de Deportes y que la competición en la que participa la entidad de forma activa esté regulada e incluida dentro del calendario oficial de competición organizada por la federación de su modalidad correspondiente.

En cuanto a la baremación, se han tenido en cuenta cuestiones como la modalidad que practica cada club y su antigüedad, categorías y ámbito deportivo, el número de deportistas y de equipos, así como la estructura de la entidad, su colaboración con la Concejalía de Deportes de Elda y los gastos que conlleva su participación en competiciones.

También se han valorado diferentes cuestiones especiales, como promoción del deporte femenino y promoción del deporte en personas con diversidad funcional y/o trastornos de conducta.

Gómez ha recordado que “estas ayudas tienen como objeto apoyar a nuestros clubes deportivos, que realizan una gran labor en dos aspectos importantes como potenciar el nombre de nuestra ciudad a través principalmente de sus primeros equipos y formar a los más jóvenes para que puedan desarrollarse deportivamente”.

Esta es una línea de ayudas que se suma a la destinada al deporte escolar a través de las AMPA y la dirigida a deportistas individuales de élite. Se trata de una inyección total de 219.000 euros para el deporte eldense, un 44 % más que el pasado año en el que se destinaron 152.000 euros.

El edil de deportes ha recordado que “el proceso de concesión de las subvenciones a AMPA ya concluyó hace unos meses y están abonadas, la línea dirigida a los clubes queda resuelta en el día de hoy, y la destinada a deportistas individuales está en su fase final.