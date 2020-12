Palencia ya tiene presupuesto para el año 2021

Pleno previsible en el Ayuntamiento de Palencia para aprobar el presupuesto municipal para 2021 y que, tal como ya se sabía de antemano, ha salido adelante con el respaldo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox y el voto en contra del PSOE y Ganemos que han calificado estas cuentas de poco sociales y muy alejadas de las necesidades de la ciudad y de los palentinos.

Ganemos ha acusado al equipo de Gobierno de alinearse con la extrema derecha para sacar adelante este documento, de hecho, ha dicho Sonia Ordóñez, que Vox incluso reconoce que no hay un proyecto de ciudad y a pesar de ello los apoyan. Su partido ha apostado por las necesidades y las aportaciones sociales, critican que no se apoya a los más necesitados, a los autónomos, al sector de la cultura o al comercio y que, además, no se ha sabido aprovechar la flexibilidad de la regla del techo de gasto destinando el gruseo de las inversiones para el año próximo a proyectos como el de la recuperación de la ribera del río Carrión que, aunque está muy bien, no urge frente a necesidades básicas de mucho palentinos.

Sonia Lalanda ha defendido el apoyo de Vox al presupuesto aún a pesar de recriminar al equipo de Gobierno que dejen de presumir ya que no son los únicos que trabajan en el ayuntamiento. La inclusión de sus propuestas en el documento como la incidencia en la ampliación de la limpieza en la ciudad, la conservación y mantenimiento de la misma es para ellos fundamental y así se han comprometido desde el equipo de gobierno, asegurando, que el resto de propuestas de la izquierda son "milongas".

El PSOE por su parte ha criticado que un presupuesto así no es capaz de hacer girar y moverse a una ciudad como Palencia ya que no ha tenido en cuenta la influencia de la pandemia y sus derivas económicas en la ciudad. Entienden que el consumo es lo único que puede ayudar a volver a dinamizar la ciudad, de ahí a que todas sus iniciativas hayan ido encaminadas a ello, sin embargo a los partidos en el gobierno no parece importarles demasiado ya que las han rechazado. Miriam Andrés ha asegurado que la ciudad hoy está peor que hace 9 años cuando Polanco llegó al gobieno municipal y eso ha sido así porque son incapaces de afrontar un plan global de ciudad y sólo reaccionan cuando llegan las críticas.

El concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel ha sido el encargado de defender la postura de PP y Ciudadanos asegurando que el documento recoge las necesidades que presenta la ciudad y es el mejor presupuesto posible. Ha defendido el capítulo tanto de ingresos como de gastos para el año próximo y ha recordado que para poder hacer inversiones en la ciudad es necesario tener dinero y para ello hay que calibrar los ingresos previstos.