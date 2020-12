Hoy es el día ¿no? día propicio para celebrar por todo lo alto que me ha tocado la lotería.

Pues sí. Y eso que no tengo ni idea de si tengo o no la lista de numeritos que las niñas y niños de San Ildefonso habrán cantado hace un rato. Ni idea porque estoy escribiendo este comentario horas antes de que se inicie el sorteo. Pero si puedo garantizarles que he sido afortunada con el premio gordo este año.

He sido afortunada con el premio gordo porque mi gente está bien y no he tenido que lamentar, al menos en mi entorno más cercano, la despedida de nadie este año.

He sido afortunada con el premio gordo porque, con la que está cayendo, mi actividad empresarial se mantiene en pie y mis clientes han seguido renovando su confianza en mi forma de hacer las cosas. Añadiré que me encanta lo que hago y que el valor de esto simplemente no es ni medible.

He sido afortunada con el premio gordo porque el virus no me ha robado las ganas de soñar, de reír, de pelear, de avanzar, de crecer, de vivir...

He sido afortunada con el premio gordo porque este amargo año he tenido siempre alguien cerca a quién besar y acariciar y alguien que me ha besado y acariciado haciéndome sentir el centro de algún universo.

He sido afortunada con el premio gordo porque no me ha faltado una persona amiga con la que compartir lo bueno y lo menos bueno, con quién hablar sin mirar la hora, con quién escuchar música de esa que te limpia el alma, con quién sentarme en silencio y solamente sentirme en paz, con quién sacar mi lado más pro, el más sexy, el más loco, el más divertido, el más sesudo... con quién cantar a gritos sin importar que llueva, con quién ver amanecer olvidando el despertador, con quién jugar a cualquier cosa, con quién compartir lo leído, con quién hablar sobre la última serie o la última peli vista, con quién brindar sin más motivo que hacer saber al otro que estás ahí aunque no estés cerca, con quién disfrutar de un sabor nuevo, con quién sentir que un simple paseo, más allá de las paredes de tu casa, puede ser un pequeño gran lujo...

He sido afortunada con el premio gordo porque este año más que nunca he confirmado esas cosas que ya sabía pero que la rutina, la prisa, lo material o el ruido de lo "socialmente esperable" te pueden hacer olvidar. Cosas esenciales como que es fundamental disfrutar del "ahora" porque igual no hay un "luego"; que necesitamos infinitamente menos cosas materiales para vivir de las que creemos; que la magia se esconde en las personas y en las experiencias, que el resto, son eso, solo cosas, que no besan y que no se recuerdan... Y este tipo de aprendizajes pueden cambiarte la forma de verlo todo y sobre todo la forma de vivirlo todo.

Me ha tocado el gordo ¿no creen?

Revisen sus números de estos últimos 365 días porque igual a ustedes también les ha tocado pero aún no lo saben.

Buena semana, cuídense mucho y ¡Feliz Navidad!