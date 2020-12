Osasuna perdona en Elche y no pasa del empate

Todavía no consigo explicarme cómo Osasuna no fue capaz de traerse los 3 puntos del Martínez Valero. Pocas veces lejos del Sadar serán capaces de generar tantas y tan claras ocasiones como ganar pero además bien incluso goleando. No solo no consiguió ganar sino que acabó dando las gracias por el punto sumado porque el Elche tuvo en el descuento la última oportunidad para llevarse hasta la victoria. Un partido para ganar tranquilamente 2-4, acaba empate a 2 y con opción para el Elche de ganar 3-2.

Jagoba Arrasate introdujo cambios para tratar de darle la vuelta a la dinámica negativa. Sacrificó uno de los dos delanteros para reforzar el centro del campo con la entrada de Darko, acompañando a Iñigo Pérez y Moncayola. Calleri en ataque solo como referencia ofensiva y primer jugador en iniciar la presión. A partir de ahí empezó a generar Osasuna. El propio Calleri se inventó de la nada el 0-1 con una jugada personal para que Rubén García adelantara a los rojillos en el marcador.

Lo increíble es que al descanso se llegara con ese exiguo 0-1. Un remate al larguero de cabeza de Unai y el rechace con todo a favor lo lanza a las nubes David García. Torres solo ante el portero desaprovechó una genial asistencia de Rubén García. Y para colmo justo antes del descanso una carga ilegal sobre Calleri dentro del área no se entendió como penalti. De poder encarrilar la victoria, a llegar con ventaja por la mínima.

Un triple cambio en el descanso del Elche alteró el inicio de la segunda parte que pilló a Osasuna a por uvas. Una jugada iniciada por el eterno Nino pilló a contrapie a la retaguardia que veía como en el primer minuto Fidel empataba a placer. Reaccionó Osasuna al mazazo del empate. Torres de nuevo solo ante Badía volvía a perdonar tras gran acción ahora de Calleri. Se hacía justicia con Darko Brasanac en situación incluso más complicada conseguía adelantar a los rojillos.

Sin embargo otro error atrás en un despeje fallido lo aprovechaba el Elche por medio de Guido Carrillo para empatar. A este mazazo ya no pudo levantarse Osasuna que incluso en el descuento vio como el Elche por mediación de Pere Milla tuvo de cabeza el 3-2 cuando los rojillos se quedaron con uno menos por expulsión de Iñigo Pérez en una acción que reclamaba penalti.

Al final un empate más agrio que dulce para Osasuna que por ocasiones clarísimas debió ganar en Elche pero su falta de acierto le condenó y sus regalos atrás solo le dieron para sumar un punto en el campo de un rival directo. Mejoría pero no suficiente como para ganar y alargar a 8 ya las jornadas sin ganar y quedarse en descenso. Ahora a pensar en el último partido de 2020, el 31 de diciembre en el Sadar ante el Alavés, otro rival directo por la permanencia.