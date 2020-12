Cantabria aprueba los presupuestos del 2021

El Parlamento cántabro ha aprobado este martes, con los votos del PRC, el PSOE y Ciudadanos (Cs) el presupuesto regional para 2021, que asciende a 3.076 millones, un 6,6 % más alto que el de este año, y que según el Gobierno, será la herramienta para hacer frente a la covid y dejar "una Cantabria mejor" tras la pandemia.



Aunque los partidos que sustentan al Ejecutivo autonómico, PRC y PSOE, suman mayoría absoluta, han llegado a un acuerdo con Cs que ha apoyado los presupuestos a cambio de introducir cerca de 40 millones de euros en ayudas y microcréditos para los sectores más afectados por la crisis, mientras que PP y Vox, los otros dos grupos de la oposición, han votado en contra.



Todas las enmiendas parciales de la oposición, más de 300, que han llegado "vivas" al pleno han sido rechazadas en el debate de los presupuestos, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero.



La consejera de Economía, la socialista María Sánchez, las ha calificado estas propuestas de contradictorias, irresponsables, fiscalmente, incongruentes, inapropiadas e inviables.



Sánchez ha defendido que las cuentas para 2021 "pretenden sumar lo que ha restado la pandemia" y ha subrayado la apuesta del Gobierno regional por un presupuesto "expansivo" para reforzar el estado de bienestar y apoyar al tejido productivo.



Así, ha señalado que el gasto social representa el 65 por ciento del presupuesto, y que Sanidad se lleva un tercio de todo el gasto, casi mil millones, porque "el primer objetivo es combatir el virus y a partir de ahí recuperar la economía".



En Educación se ha incrementado en 20 millones de la partida para personal docente, y el sistema de dependencia cuenta con una dotación "histórica" de 149 millones.



La titular de Economía ha destacado además que se incrementa más del 10 por ciento el presupuesto para turismo, comercio y pymes, y ha asegurado que el compromiso del Gobierno con el sector turístico en estos momentos de crisis es "incuestionable".



Sánchez ha abierto el debate llamando a la unidad de todos los grupos parlamentarios, a los que ha pedido que "arrimen el hombro" y apoyen las cuentas.



UNIDAD SIN NEGOCIAR



El portavoz del PP, Íñigo Fernández, le ha afeado que pida unidad en la aprobación de los presupuestos después de rechazar la oferta de su grupo para negociar una inyección de 150 millones adicionales en la economía cántabra, y tratar así de salvar al sistema productivo "antes de que el náufrago se ahogue".



Para el PP, el Gobierno ha llevado al Parlamento "los mismos presupuestos con los mismos vicios" de años anteriores y si no ha habido diálogo con su partido ha sido porque el PSOE "no ha querido" aunque el PRC, en su opinión, sí estaba dispuesto a sentarse a hablar.



Durante su defensa de las cuentas, la consejera de Economía ha afirmado que recogen el "espíritu de Valdecilla", que, según Sánchez, es asumir que el cambio es inevitable y apostar por un cambio positivo.



Pero a juicio de Íñigo Fernández los presupuestos para 2021 "no son los del espíritu Valdecilla sino los del espíritu Filmoteca", en alusión a la comida con el ministro de Sanidad, Salvador Illa durante su visita a Cantabria, porque cree que son "los del Gobierno que le da la espalda a la gente".



Cs LOS APOYA PERO NO LE GUSTAN



El portavoz de Cs, Félix Álvarez, ha defendido la negociación de su partido con el Gobierno regional para los presupuestos de 2021, unas cuentas en las que ha reivindicado que su formación ha introducido "muy buenas" modificaciones, aunque siguen sin gustarle, ha reconocido.



"No nos vamos a apartar del camino que hemos emprendido del compromiso con los cántabros, aunque haya que pagar un peaje", ha recalcado Álvarez, quien ha advertido de que su grupo seguirá diciéndole al Gobierno de Cantabria lo que no le gusta, como en el caso de estas cuentas regionales, que no son, ha remachado, las de Cs y "ni siquiera se parecen" a las que habría hecho su partido.



El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha afirmado que la ley de presupuestos es "esencialmente mala" porque, a su juicio, no contiene "ni una sola medida" que haga frente a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia en la comunidad autónoma.



Palacio ha criticado que las cuentas elaboradas por el Gobierno regional para el año que viene "se limiten a consagrar" el gasto corriente, sin medidas que mejoren los recursos sanitarios de la región.



Según el portavoz del PRC, Pedro Hernando, la comunidad autónoma tiene un "buen" Gobierno y el presupuesto para 2021 que "necesita", mientras que ha criticado a PP y a Vox por rechazar estas cuentas públicas "cuando es momento de sumar y no de restar".



La portavoz socialista, Noelia Cobo, ha valorado que los presupuestos son "fruto del diálogo y el entendimiento" gracias al acuerdo de los grupos que apoyan al Gobierno, PRC y PSOE, con Cs, y ha criticado al resto de la oposición, PP y Vox, por "aislarse", ha dicho, en su rechazo a estas cuentas