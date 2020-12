Las Cortes debaten los presupuestos "más importantes de la historia"

El pleno de las Cortes de Castilla La Mancha aprobarán hoy, con el voto de PSOE y Ciudadanos, el proyecto de presupuestos para 2021. Unas cuentas que superan los 12.000 millones de euros, un 15% más que el año pasado.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido el proyecto que ha calificado de "conservador y prudente" dirigido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y revertir la crisis económica y social agudizada por la pandemia.

Ruiz Molina, que ha definido este pleno como “la jornada parlamentaria más importante del año”, ha subrayado que la previsible aprobación hoy del presupuesto para el próximo ejercicio permitirá que entre en vigor el próximo 1 de enero, lo que refleja “la estabilidad política e institucional que vive Castilla-La Mancha, un hecho que permitirá a la región

En relación con los ingresos "no suponen en absoluto un aumento de los impuestos, porque, como bien saben, los impuestos no se tocan, porque es un compromiso que adquirió Castilla-La Mancha con agentes sociales", les ha recordado.

Es un "esfuerzo presupuestario con gasto social que aumenta mil millonesde euros que nos debe permitir financiar la contratación de personal que hemos venido realizando y que queremos mantener en 2021, con más de 9.000 profesionales en sanidad y 3.000 en educación".

Ruiz Molina también ha valorado que los presupuestos para 2021 contarán con “la mayor partida inversora de la historia presupuestaria de la Junta de Comunidades”, con una cuantía de 1.400 millones de euros, lo que supone 765 millones de euros más que en 2020. “Estas cifras suponen que se destinará el próximo año prácticamente el doble en materia de inversiones, en proyectos muchos de ellos con colaboración pública-privada y con un impacto muy positivo en Castilla-La Mancha, tanto en la creación de empleo como en la ampliación de infraestructuras públicas, especialmente en el ámbito sanitario, educativo y sociosanitario”, ha añadido Ruiz Molina.

En su intervención ha sido muy crítico con el PP al que ha acusado de demagogia. "Dicen que es el presupuesto de la mentira pero con sus enmiendas se querían cargar el desarrollo rural o las políticas de empleo. Pero la mayor de las mentiras que ha dicho el PP en relación con el presupuesto es que había aumento de la carga impositiva",

El diputado y presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha defendido el dictamen de presupuestos que se somete a votación nace "con mucho compromiso social". Asegura que estos presupuestos son "un avance para afrontar el futuro, una apuesta por el derecho a la educación, a la salud, a las prestaciones sociales, son austeros, son justos y son equitativos".

Comenzaba el debate de las enmiendas el diputado de Cs David Muñoz, quien ha puesto el acento en que se trata de las cuentas "más importantes de la historia", ante los que Cs "no se ha instalado en el 'no es no', sino en el 'trabajar y trabajar' hasta llegar a acuerdos. En todo caso, pese a celebrar el acuerdo, ha hablado de las "piedras" en el camino. La "más gorda", la "subida de sueldo del Gobierno", para lo cual Cs ha enmendado los presupuestos. Muñoz ha recalcado que gracias a su grupo se han impulsado importantes leyes como la ley Suma para agilizar trámites administrativos y facilitar la instalación de empresa o la ley de reserva estratégica para que nunca falte material sanitario.

El diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha usado su turno de palabra para acusar a Cs y PSOE de hacer "un teatrillo" para entretener a los ciudadanos, después de que la formación naranja anuncie el voto a favor pese a mantener enmiendas vivas. "Hoy, Ciudadanos va a decir que no a sus propias medidas, a rescatar a la hostelería, a rescatar a los autónomos y a más medidas de transparencia", ha lamentado. Dice que se trata de "unos malos presupuestos justificados" por Ciudadanos, un texto "letal" para los castellanomanchegos que incluirán, explicaba, una subida impositiva. " Si ustedes prevén ingresar mas es porque van a subir los impuestos, por eso son malos."

La portavoz del PSOE, Isabel Abengózar, ha acusado al PP de avivar "cortinas de humo" al tiempo que ha agradecido la altura de miras de Ciudadanos al apoyar un presupuesto que "afronta las necesidades de la región" gracias a un pacto por la recuperación suscrito por la formación naranja y evitado por el PP, con 1.800 millones de euros incluidos en esas medidas que se plasman en las cuentas.