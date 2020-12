Tudela aprueba sus presupuestos para 2021

El pleno del Ayuntamiento de Tudela ha aprobado este lunes los presupuestos municipales para 2021 que ascienden a 46.060.658 euros y son inferiores en 574.077 euros a los del año anterior.

Las cuentas municipales salen adelante con los votos favorables de Navarra Suma (11), mientras que los grupos de la oposición, Izquierda-Ezkerra (6) y PSN (3), se han posicionado en contra.

La única concesión que realiza el equipo de gobierno es la inclusión de dos de las 40 enmiendas presentadas por I-E (17) y PSN (23). En concreto, ha aceptado destinar una partida de 10.000 euros para la adecuación de entornos escolares seguros, propuesta presentada por I-E; y otra de 5.000 euros para centros cívicos, propuesta realizada por PSN.

Pese a no contar con el apoyo de la oposición, el alcalde Alejandro Toquero asegura que "vamos en la dirección correcta" y lamentao que I-E y PSN no respalden unas cuentas que "se han elaborado de forma realista y que son extremadamente cuidadosas con las necesidades y requerimientos que nos pide la excepcional situación que nos está tocando afrontar", en clara alusión a la pandemia de la Covid-19.

Un extremo que niegan desde los grupos de la oposición, ya que la concejal de I-E, Marisa Marqués, señala que "no hay un reenfoque del presupuesto a partir de la pandemia" y alerta de que "hay una caída preocupante de los ingresos ajenos nuevos y un consumo del remanente que nos preocupa".

Marqués añade que el equipo de gobierno de Navarra Suma, en un contexto de absoluta necesidad, "no ha querido apostar por una política presupuestaria expansiva y ha presentado un presupuesto menor al del año anterior. Su receta para salir de la crisis es menos gasto público y menos gasto social".

Toquero se defiende de estas acusaciones y señala que los presupuestos son "equilibrados, reflexionados, repasados y ajustados mil veces a la Tudela que queremos" e insiste en que se han elaborado teniendo en cuenta "el futuro que pueda venir, que no lo sabemos, y, para ello, destinaremos el remanente".

El portavoz del PSN, Ángel Sanz, también se muestra crítico con el equipo de gobierno al que acusa de no apostar por el consenso. "Queremos una Tudela libre, que sea ejemplo de solidaridad en nuestra comunidad, y debemos hacerlo entre todos, pero desgraciadamente con ustedes no es posible, no tienen en cuenta a la oposición, ni a las instituciones, ni a los agentes sociales ni a los diversos colectivos de nuestra sociedad", manifiesta.

Una cuestión que, según destaca el edil socialista, queda demostrada a la hora de diseñar la plantilla orgánica para 2021, que también ha aprobado el pleno solo con los votos favorables de Navarra Suma.

"La plantilla orgánica no cuenta con el apoyo de la oposición, pero tampoco con el de los enlaces sindicales", recuerda Sanz.

Al igual que el alcalde, la concejala de Hacienda, Irene Royo, también se defiende en su intervención de las acusaciones realizadas por la oposición y define las cuentas municipales como "sociales", ya que, afirma, "mantienen los servicios públicos de calidad con el fin de garantizar cierta igualdad en un estado del bienestar".

Asimismo, añade que los presupuestos de 2021 apuestan por las infraestructuras, "por su carácter transformador de la ciudad y para dinamizar nuestra economía".