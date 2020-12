"Algunas startups han llevado a cabo una metamorfosis empresarial en un tiempo récord"

A punto está de terminar el 2020. Algunos a esto lo llaman “cerrar el ejercicio”, “finalizar el cuarto trimestre”: gastos, ingresos, ¿beneficio?… Es el momento de analizar el año y hacer previsiones para el 2021, si es que esto es posible en un contexto tan inestable en el que sobrevivir se ha convertido en el objetivo prioritario.

Las startups llevan meses remando en un mar de incertidumbre. Tras el parón que empezó en marzo, los emprendedores de nuestro país se han enfrentado probablemente a uno de los mayores retos y desafíos de su trayectoria. Aunque, como han contado en Palabra de CEO en tantas ocasiones, para ellos emprender nunca ha sido el camino fácil, pero sí el de mayoraprendizaje y, casi siempre, el más satisfactorio.

Durante estos meses de pandemia, he visto a startups cambiar por completo su modelo de negocio: su tecnología, sus plataformas, la forma de llegar al cliente o incluso su producto. Una metamorfosis empresarial llevada a cabo en un tiempo récord, para adaptarse, continuar en el mercado y mantener a sus equipos que, en su mayoría, siguen teletrabajando.

Aunque para muchas startups el trabajo en remoto no ha sido una novedad. Era habitual incluso antes del confinamiento, al contar con equipos multidisciplinares y reunir talento de cualquier parte de España o incluso del planeta.

En este tiempo también he visto a empresas crecer más rápido de lo que lo hacían antes. Afortunadamente, a veces las crisis traen consigo oportunidades. No para todos, ojalá fuese así, pero sí para algunos que creían en un modelo digital y que la pandemia les ha hecho despegar definitivamente en lo que parece no tendrá marcha atrás. Algunas startups han cerrado en este tiempo importantes operaciones, desde la venta hasta la inyección de capital por parte de inversores.

También he visto empresas ‘pandemials’ (así se les llama ya a los nacidos durante esta pandemia) que han demostrado que, cuando el talento se pone a prueba en un confinamiento pueden salir ideas brillantes que den solución a nuevas necesidades.

Sin embargo, este 2020 ha afectado gravemente a la salud empresarial de algunos sectores como el del turismo que, a pesar del esfuerzo y trabajo llevado a cabo durante estos meses, su actividad ha parado casi por completo.

Palabra de CEO se despide del año. Un espacio en el que damos voz a las personas que lideran proyectos innovadores y generan puestos de trabajo. Empresas que, en su mayoría, son nativas digitales y que pretenden hacer nuestra vida un poquito más fácil gracias a la tecnología o liderando iniciativas que plantean un futuro más sostenible y saludable.

Isamel Teijón de 'Social WoW', José Moncada de 'La Bolsa Social', Pablo Samaranch de 'ApetEat', José Garay de 'Guesser', Kinda Maarouf de 'Love, Martina'… Más de 20 CEOs han pasado por esta sección, a la que se sumaran nuevas voces el próximo año.

