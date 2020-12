Intervención afea a SPTCV los incentivos para las empresas de Distrito Digital y cuestiona su rentabilidad

Tirón de orejas de la Intervención de la Generalitat a la Sociedad Proyectos Temáticos, la entidad pública que gestiona Distrito Digital, tras detectar "incumplimientos" en sus operaciones financieras, administrativas y económicas.

Así se desprende del informe de auditoría, al que ha tenido acceso Radio Alicante, correspondiente al ejercicio 2019 y relativo a la contratación de personal, las subvenciones a empresas para implantarse en Distrito Digital y el área de tesorería.

Lo más llamativo se encuentra en el apartado de subvenciones. Dicho informe señala que se han observado incumplimientos respecto a los requisitos exigidos por las bases reguladoras para acceder a las ayudas. Concretamente, advierte el interventor de la no acreditación por los beneficiarios de los requisitos de ingresos mínimos. Asimismo, se ha observado que se está pagando el mismo importe de incentivos si el trabajador es contratado por una o dos horas diarias como si es contratado a tiempo completo, cuando el coste para la empresa incentivada es distinto.

Pero, sobre todo, alerta esta auditoría de que, en los tres expedientes analizados, "el importe de la ayuda supera a la suma del coste de personal contratado y el alquiler de espacios por parte del beneficiario", es decir, que la Generalitat está pagando en concepto de subvención más dinero del que le cuesta a la empresa su implantación en Distrito Digital. Por tanto, "se ha producido un exceso del incentivo concedido".

Además, Intervención ve "cuestionable" la eficacia de esta convocatoria de incentivos y la rentabilidad económica que supone para la Generalitat. De hecho, según sus cálculos, el saldo es negativo (-84.635 euros).

Una visión con la que el director de la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) mantiene una "radical discrepancia". En declaraciones a Radio Alicante, Antonio Rodes ha explicado que, en contra del criterio de Intervención, no se trata de subvenciones, sino de incentivos para impulsar el Distrito Digital y servir de efecto llamada, con el fin de que se instalaran las primeras empresas. Señala, además, que hace año y medio que no se da ningún incentivo, precisamente por los reparos de Intervención, y asegura que, si no se hubiera desatado la COVID-19, este 2020 "el Distrito Digital se habría autofinanciado".

Rodes celebra que, "afortunadamente, hay demanda de muchas empresas" que quieren instalarse en Distrito Digital. Actualmente trabajan 75 y hay cinco contratos en marcha de nuevas firmas con decenas de trabajadores cada una, "alguna incluso por encima del centenar", que confía en que se consoliden en el primer trimestre de 2021.

Contratación



Rodes defiende que el informe de Intervención es, en líneas generales, "favorable" y que, en lo referente a la contratación, solo se detecta una salvedad entre los 140 expedientes que se han tramitado en un año, a pesar de contar con un volumen de personal muy precario. En este sentido, lamenta Rodes que el Distrito "se está manteniendo a pulso", mientras otros territorios con proyectos similares "dan incentivos y facilidades para atraer a empresas".

Precisamente, en cuanto a la contratación se refiere, la auditoría señala que "se ha realizado de forma razonable", aunque se han tramitado expedientes que vienen "a suplir la carencia de medios personales para gestionar servicios de forma directa", así como modificaciones contractuales que no estaban previstas, "ni en el propio contrato ni en los pliegos que rigieron su adjudicación". Modificaciones que se justifican en la aparición de "circunstancias sobrevenidas" que, para Intervención, no se dan.

También advierte Intervención de la condonación de una deuda de 4.080 euros que debe motivarse adecuadamente, ya que de lo contrario "no resultaría admisible". Además, denuncia también que la tecnológica Indra ocupó los espacios de Distrito Digital antes de formalizarse el contrato.

Y finalmente, en el área de tesorería, detecta el interventor "riesgos significativos" al no contar Proyectos Temáticos con un registro de facturas informatizado. Tampoco está adherido al Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACE), ni dispone de una base de datos informatizada que recoja, "con el debido protocolo de seguridad", los datos personales y bancarios de los terceros acreedores que reciben pagos.

No obstante, en líneas generales, la auditoría reconoce que la entidad ha corregido las deficiencias detectadas en la auditoria del año anterior y que se han adoptado, en el apartado de contratación, las medidas necesarias para evitar sobrepasar la duración máxima de los contratos temporales y la conversión de estos en indefinidos no fijos.