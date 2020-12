Gastón Gómez deja de ser alcalde de Santa María de Cayón

El Ayuntamiento de Santa María de Cayón ha celebrado un pleno extraordinario para tomar en consideración la sentencia que inhabilita nueve años al hasta ahora alcalde, Gastón Gómez (PP), y declarar vacante su cargo de regidor, lo que se trasladará a la Junta Electoral Central para poder elegir un sustituto.



Gómez ha sido inhabilitado por un delito continuado de prevaricación administrativa en contrataciones en el Ayuntamiento y, como estaba de baja, en Santa María de Cayón, Francisco Javier Viar (PP) viene ejerciendo como alcalde en funciones.



Durante el pleno, el secretario municipal ha dado lectura a un informe jurídico en el que se recoge el fallo de la sentencia judicial que inhabilita al alcalde, y se afirma que "son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sean firmes".



Además, según ha explicado, las causas de inegilibilidad son también de incompatibilidad, por lo que esa condena provoca que Gómez no puede seguir en el cargo de alcalde ni tampoco tener acta de edil.



"Por ello, quedan vacantes los cargos de concejal y alcalde", ha aseverado, antes de añadir que, ahora, se remitirá a la Junta Electoral Central la toma en consideración de la sentencia y la declaración de vacantes de concejal y alcalde para sustituirlo.



El siguiente edil por orden, según la lista que presentaron los populares en el Consistorio de Santa María Cayón, es Manuel Cobo Pérez.



Una vez que el secretario ha terminado de leer su informe, el alcalde en funciones ha deseado felices fiestas y ha dado por terminada la sesión, ante las quejas de la oposición por no poder pronunciarse al respecto.



La portavoz del PRC, Ana Obregón, ha señalado, más tarde, en declaraciones a los periodistas, que los regionalistas quieren saber "el futuro más inmediato del Ayuntamiento" porque desconocen cuándo está prevista la sesión para incorporar al nuevo concejal y para designar alcalde.



A su juicio, son "temas importantes" que los miembros de la Corporación deben conocer.



"Es un día triste para Cayón, para el equipo de gobierno, para los demás concejales y para los vecinos, que han apostado por una persona que, después de nueve años, ha sido condenada por un delito de prevaricación continuada. Quiere decir que no es un error de una vez", ha incidido, antes de desear "una pronta recuperación" a Gastón Gómez, que sigue de baja.



Obregón ha criticado que "hoy ha quedado perfectamente retratada la actitud" del equipo de gobierno, que, en su opinión, ha optado por "la estampida". También ha incluido al secretario municipal, que se marchaba hasta sin el abrigo, ha añadido la regionalista.



La portavoz del PRC trasladó hace pocos días al alcalde en funciones que se debería iniciar "una nueva etapa de colaboración en la que hubiera un diálogo más fluido".



"Y por nuestra parte tendíamos la mano para enfocar el futuro del municipio, pero de momento parece que no ha hecho efecto, todo lo contrario", ha lamentado.



Christian Vélez (PSOE) ha manifestado que la sentencia de Gómez "deja constancia de que durante largo tiempo se llevaron a cabo contrataciones a dedo" en el Ayuntamiento de Cayón, y ha llamado al pleno a que, visto lo ocurrido, tenga en cuenta que "campar al margen de la ley tiene sus consecuencias".



"Se supervisará con lupa todo aquello referente al pago de la defensa de nuestro ilustre imputado", ha añadido.



En la sentencia del Juzgado de lo Penal, contra la que cabe recurso, que Gómez anunció que presentaría, la juez impone al regidor nueve años de inhabilitación para ejercer los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal "o cualquier otro de naturaleza electiva análogo".



Gómez aseguró en octubre, tras conocerse esa sentencia, que no iba a renunciar a su cargo porque, según afirmó entonces, tiene "el derecho constitucional de seguir en el puesto" hasta que no haya una sentencia firme.