El pleno del Ayuntamiento de València aprueba definitivamente los presupuestos de 2021

En el Ayuntamiento de València se celebró este miércoles el último pleno municipal del año, donde se dio luz verde a los presupuestos del año que viene con los votos a favor de Compromís y PSPV, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Partido Popular y Vox.

Compromís destacó que una vez más València es de las primeras grandes ciudades en contar con unos presupuestos, que son expansivos para hacer frente a la crisis. En eso, precisamente insistía la vicealcaldesa Sandra Gómez. La socialista apuntaba que es la primera vez que se va a destinar el 4 por ciento del presupuesto a políticas de empleo y la estimulación económica local, manteniendo la inversión para no gripar el motor que supone la administración pública, como hizo el PP en 2008.

Ciudadanos se abstuvo al no considerar el equipo de gobierno las más de 300 alegaciones que presentaron, pero valorando lo conseguido en el acuerdo: 15 millones de euros en ayudas directas para los sectores más afectados por la crisis, la no obligación de pagar tributos municipales hasta mitad de año y la ampliación del cheque escolar, entre otras cosas. Pero, para el PP, no se cumple el pacto de reconstrucción y todavía no se ha bonificado la tasa de mesas y sillas, por lo que no entiende la abstención de la formación naranja.

Control interno de las empresas públicas

En el pleno también se habló de las recientes auditorias a las empresas públicas del Ayuntamiento. Según el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, se han convertido en una agencia de colocación.

Y la portavoz popular, María José Catalá, cree que las auditorías son un tirón de orejas en toda regla a un equipo de gobierno que merece carbón como regalo esta Navidad. Y es que todas esas auditorias han revelado, según Catalá, irregularidades.

Preocupa especialmente la situación de la Fundación por el empleo València Activa, porque no es la primera vez, dice, que el PSOE deriva dinero de los parados para asuntos propios, por lo que están valorando trasladar el caso a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Y sobre la EMT, la auditoría ha desvelado que se manejaba dinero sin control.

Los populares, por cierto, acudieron al pleno con lazos naranjas para denunciar la inminente aprobación de la Ley Celaá, por ser, a su juicio, una apisonadora ideológica para el derecho de elección de los padres y una amenaza al castellano. Además, criticaron que el ministro Ábalos no hay movido ficha para solucionar la situación que están padeciendo los camioneros atrapados en Gran Bretaña.

Otras mociones

Compromís presentó una moción de urgencia para solicitar al Ministerio de Transportes, del que es titular José Luis Ábalos, que revise el proyecto para construir un nuevo puente sobre el nuevo cauce del Turia para dar acceso a la V-30 y la A-3.

Según el portavoz Carlos Galiana, habría que reducir el efecto barrera acútico, visual y ambiental, debería tener en cuenta la circulación de bicicletas y contemplar la futura renaturalización del nuevo cauce.

Además, todos los grupos municipales rubricaron una Declaración Institucional presentada por Ciudadanos de apoyo a los pensionistas venezolanos residentes en València para que recuperen, con efecto retroactivo, el derecho a la percepción de sus pensiones de la Seguridad Social.

Y a petición del PP se aprobó otra moción en la que se insta a las empresas de telecomunicaciones que operan en València a completar el conjunto del territorio municipal en sus planes de expansión de la fibra óptica. Recordamos que aquí en la SER los vecinos de las pedanías del sur han denunciado recientemente que siguen sin contar con esta tecnología.

Y otra moción que salió adelante en el pleno fue para conmemorar el día internacional de los derechos humanos, en este caso con el voto en contra de VOX. Su portavoz José Gosálvez la calificaba de hipócrita porque no se puede defender a la vez la eutanasia y los derechos humanos.