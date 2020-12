Controls sota zero: "pantalons de pinça i mitjons dels Simpsons"

La Cerdanya i el Ripollès han despertat aquest matí perimetrals per controls policials sota zero. Desenes d'agents repartits en controls al ras comprovaven que ningú entrés o sortís de les comarques assenyalades sense justificant. Ho faran durant dues setmanes amb temperatures que freguen els 0 graus i que encara han de baixar més, i amb un uniforme d'hivern que molts agents qualifiquen de "deficient". Alguns, no tenen ni jaqueta i d'altres asseguren que han hagut de córrer "cap al Decathlon per comprar samarretes tèrmiques".

Uns mitjons tèrmics, un tapaboques polar i una samarreta interior tèrmica. És el material que des del 2014 s'ha repartit als mossos dels pirineus; tot i que aquesta roba no ha arribat a tothom. Per exemple, les unitats d'ordre públic de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), que també fan avui controls no tenen res d'això, com lamenta el portaveu del Sindicat Mossos d'Esquadra (SME), Nacho Alvarez: "Els agents de l'ARRO tenen una granota de treball, però no tenen jaqueta i s'han de posar samarretes i roba d'abric a sota per no passar fred". "La jaqueta per l'ARRO és una petició que portem anys arrossegant", afegeix el portaveu del sindicat Fepol, Toni Castejón, que assegura que ara s'ha fet més evident que mai.

"Tenim mancances de roba tèrmica. Tenim mitjons, samarreta i tapaboca, però es reparteixen en comptagotes. No tots els agents de trànsit en tenen", explica Álvarez. Els que han rebut el material, el consideren insuficient. Des del sindicat USPAC, es queixen que si se'ls trenca poden tardar anys en rebre una reposició. "Tenir només una samarreta tèrmica o uns mitjons si has d'estar allà molts dies, serveix de poc. Tots aquests agents han anat al Decathlon i altres botigues per comprar material d'abric i els companys que han de pujar ara cap al Pirineu exactament el mateix", critica Albert Palacio, portaveu d'USPAC. "Ja van patir molt a Òdena, que era hivern, imagineu ara a Puigcerdà on et pots llevar a -5 graus", afegeix.

I de les samarretes als mitjons. "Es reparteixen un tipus de botes que són de mitja canya, per això demanem mitjons que arribin fins el genoll, perquè els mitjons que ens donaven semblen de comunió, així que la gent acaba agafant els mitjons dels Simpsons del mercat, els que abriguen més", confessa Nacho Álvarez des de SME. La queixa ve de lluny i des de la conselleria s'ha anat intentat solucionar però s'ha fet "tard i malament", segons Álvarez. El problema és que l'uniforme està desfasat, coincideixen tots.

"La gent passa fred a tot Catalunya, també els agents de Barcelona, i ens anem espavilant com podem, però el problema es fa evident quan es donen casos com aquest dispositiu", explica el portaveu de FEPOL. "Aquests companys ho passaran malament perquè l'uniforme és de fa 30 anys; portem encara pantalons de pinces". Hi ha un acord per un nou uniforme, però segons els sindicats, avança a un ritme que els genera incredulitat. "Què necessitem? botes adequades que no passi la humitat i roba impermeable", conclou Castejón. De moment, a més dels mossos de l'àrea de la Cerdanya i el Ripollès, s'ha traslladat als controls unitats antiavalots de la Brigada Mòbil (BRIMO) i ARRO.