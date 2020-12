Los mayores dan ejemplo: "Muy pocos saldrán de la residencia en Navidad, último esfuerzo que merece la pena"

Un centenar de personas mayores, usuarias de las residencias navarras han fallecido en esta segunda ola del covid en Navarra. La responsabilidad, la prudencia sigue siendo vital. Este 24 de diciembre, todos ellos tienen permiso para salir si así lo desean pero, parece que una vez más los mayores dan ejemplo. Según los datos recopilados por la SER es anecdótico el número de residentes que han solicitado ese permiso para cenar hoy con la familia. Se quedan en las residencias donde en estos momentos segun datos facilitados por el departamento de Derechos Sociales no hay casos activos de covid en las residencias navarras. Y está controlado dicen, el brote detectado en el centro de discapacidad San José de Pamplona, un brote que afecta a 24 residentes.

Únicamente 3 de las 155 personas usuarias del Vergel de Pamplona han decidido salir esta noche a cenar con sus familias, son 3 también en la Misericordia, de los cerca de 500 residentes, y 2 en San Jerónimo en Estella. Beatriz Lacabe, secretaria técnica de Lares Navarra, asociación que aglutina a 37 residencias, 2.500 usuarios, apunta en Hora 14 Navarra que "muy pocos han decidido salir, muchísimos menos que en otras ocasiones. En comparación con otros años en Navidades, Lacabe cuenta que "era muy habitual el salir a los momentos puntuales de las comidas, pero este año es diferente para todo, incluso para las Navidades".

Y en cuanto a los motivos que les ha llevado a decidir no salir, señala que "Estamos viendo un horizonte muy cercano que es la vacuna, tenemos muchas esperanzas puestas, entendemos que va a cambiar nuestro modo de vida, y después de todo el año de compromiso y sufrimiento que han demostrado los mayores y las familias, creo que lo han visto como el último esfuerzo y que merece la pena".

Respecto al plan de vacunación afirma que "está bien organizado", y destaca la predisposición de los mayores. "Mayoritariamente las personas mayores ya están con ganas de vacunarse, porque ven que puede cambiar su forma de vida".

Por su parte, ya la consejera de Derechos Sociales hablaba de que las personas usuarias de centros residenciales están demostrando "una gran responsabilidad", en palabras de la consejera Carmen Maeztu, quien ha apuntado que son "muy pocas" las que han solicitado salir de las residencias para pasar las Navidades con sus familiares y allegados.

La consejera ha insistido en la importancia de extremar las precauciones y evitar salidas de alto riesgo que conllevan la retirada de mascarilla, comer, beber o fumar.

Ha recordado que se puede salir de los centros residenciales pero, ha remarcado, "es muy importante cumplir las recomendaciones". Además, el regreso implicará medidas de aislamiento de diez días y pruebas PCR.

La vacuna "no debe ser vista como un sustitutivo de las medidas preventivas, no exime de cumplir con las medidas. La vacuna más eficaz sigue siendo la prevención", ha sostenido la consejera, quien ha comentado que todo el esfuerzo realizado en este tiempo en las residencias "está teniendo frutos como muestra el hecho de que prácticamente no ha habido casos" en los últimos días.