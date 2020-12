La (otra) Navidad en los asentamientos chabolistas de València

Ahora que se habla de las 17 Navidades diferentes que vamos a pasar, según las restricciones que ha fijado cada comunidad autónoma para hacer frente a la pandemia durante estas fiestas, es conveniente recordar que sí existe otra Navidad, la que viven, por ejemplo, las personas que viven en la calle con lo mínimo.

En la ciudad de València a día de hoy hay 28 asentamientos de chabolas e infraviviendas pendientes de derribo. En ellas viven 503 personas de casi 200 familias, según la última actualización del censo municipal de Vivienda Precaria. Son sobretodo personas rumanas, también gitanos españoles y africanos que suelen vivir solos, como explica a la Cadena SER la concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano.

Calle Behring en València / Cadena SER

De hacer este censo se encargan tres equipos de la Asociación Alanna que desde hace años presta para el Ayuntamiento el servicio de atención a estas personas. Junto a Mamen y María iniciamos un recorrido por alguna de las zonas más deprimidas de la ciudad. Explican que ellas hacen una actuación integral y que su manera de trabajar ha cambiado desde el inicio de la pandemia. Ahora la atención incluso es más personalizada.

Llegamos a la calle Behring, al final de San Vicente, ya en La Torre. Una calle que viene y va. A ratos de asfalto antiguo, otros de tierra y muchos solares. En de sus casa viejas sobrevive Zacarías. Acaba del llegar de dejar a sus hijos mayores en el cole, pero cabizbajo cuenta que su mujer se llevó anoche al hospital a la pequeña de solo dos meses. Todavía no ha vuelto y no ha podido hablar con ella. Con el charlamos un poco de todo. Desde cómo conoció a su mujer a cómo va a pasar las Navidades.

Otro tramo de la calle Behring de València / Cadena SER

Dejamos a Zacarías y marchamos a un solar junto a la vía del tren. Allí unas familias montadas viven en uno de los mayores asentamientos de la ciudad. Entre chatarra, barro y gallinas sueltas. Y lo primero... Más problemas de salud. A un niño le duele la tripa y no ha ido al cole. Creen que es por haber bebido agua del grifo, que en realidad es agua para el riego. Se les acabó el dinero para comprar más agua potable.

Se incorporan a la conversación Elisabeta y su hermano que explican que se ganan la vida como pueden, recogiendo chatarra, que allí viven 42 personas, todas rumanas, son familia. Vinieron a València para dar una vida mejor a sus hijos. Y dicen que lo han conseguido, aunque pasan los días y las noches en unas chabolas donde no tienen ni lo más básico, ni una letrina donde poder hacer sus necesidades.

Asentamiento chabolista de València / Cadena SER

El dueño del terreno les corta la luz y el agua cuando llega el día 25 y no pueden pagar los 50 euros que tienen pactado al mes. Los números no salen. Elisabeta está contenta de cómo avanzan sus hijos en el cole. Ella intenta buscar trabajo, se ha formado para limpiadora del hogar, pero la respuesta cuando se enteran que es rumana siempre es la misma: no.

Y es que para todos es Navidad, que hay que recordar que comenzó con la huida de unos refugiados, José y María, buscando donde dar una buena vida a su hijo Jesús.