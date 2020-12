"Incluir Valcárcel en los fondos Next Generatión es un poco extraño"

La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha defendido el papele del Gobierno autonómico frente a la pandemia y ha pedido confianza en los expertos que han determinado las medidas tomadas en Andalucía. "Yo he confiado en ellos cuando ha habido que tomar medidas que me gustan y también cuando no me han gustado". En esta entrevista en Radio Cádiz para hacer balance de 2020, ha lamentado que algunas instituciones hayan presentado a los fondos Next Generation (dinero de Europa para ayudar a salir de la pandemia) proyectos que no encajan en la convocatoria. Que la Diputación haya incluido en ese listado la transformación de Valcárcel en facultad le ha parecido "extraño".

Pregunta. ¿Cómo va a ser el proceso de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Cádiz?

Respuesta. Comenzamos el domingo 27. En Andalucía habrá dos puntos de partida de las vacunas, como es Sevilla y Granada. A partir de ahí se repartirán a 49 puntos de distribución y 37 hospitales que se han seleccionado. Se ha contado con 178 equipos de vacunación, compuestos por un total de 526 personas que han sido formadas específicamente para esta vacunación. Empezaremos por las residencias de mayores, nuestros sanitarios y los dependientes. Así es como se ha previsto. Tenemos cuantificado el tiempo que podríamos tardar para cada uno de los grupos vulnerables que vamos a empezar a vacunar. Por ejemplo, las residencias de mayores esperamos que se cubran en dos semanas con un apoyo de 73 equipos móviles.

P. ¿Teme que haya que endurecer las medidas de movilidad y horarios tras la Navidad?

R. Veremos. No quiero ser negativa. Pero sí es algo que nos tiene demostrado esta pandemia es que el contacto es el que genera los contagios. Por lo tanto, se puede prever que haya un aumento. Ojalá no sea así. A pesar de que podamos tener unas medidas un poco menos restrictivas, lo hagamos con la responsabilidad suficiente para que esos contagios no evolucionen. Ojalá sea así y podamos llegar a los Reyes con unas cifras aceptables que no nos obliguen a tomar unas medidas más restrcitivas.

P. ¿Siente que la Junta no comunicó bien o no planteó bien el parón de seis a ocho de la hostelería, que luego se flexibilizó para las cafeterías?

R. Yo no me atrevería a decir eso. Yo sé que usted me dirá que lo digo por ser miembro del Gobierno andaluz. Pero lo digo precisamente por eso. Por ser miembro del Gobierno andaluz sé con la seriedad y rigor que se están tomando las medidas desde el primer momento. Gracias a este grupo de expertos, de profesionales sanitarios y del sector económico, se han tomado todas las medidas. Cuando nos gustaban más y cuando nos gustaban menos. Y esos expertos son los que han aconsejado al presidente de la Junta de Andalucía y a todo el Gobierno a tomar una serie de medidas en función estrictamente a la evolución de los contagios, estudiando cada uno de los territorios. Se ha hecho al detalle, al milímetro. Y a mí me ofrece mucho rigor ese grupo de personas porque Andalucía ha estado a la cabeza anticipándose a lo que pudiera venir y a otras medidas que no han tomado otros gobiernos autonómicos o el propio Gobierno de España. Por eso, ahora que las medidas nos pueden gustar menos, también tengo que confiar en las recomendaciones de estos expertos. Tienen motivos y cuando son explicados se entienden, aunque cuando se transmiten a través de los medios quizá no todo el mundo lo puede entender. Es una responsabilidad muy grande y, evidentemente, no puede haber medidas para cada uno de los ciudadanos y cada una de las casuísticas. Tenemos que atender las recomendaciones porque están basadas en criterios objetivos. Dicho esto, es cierto que, al pasar una semana, se ha abierto para las cafeterías esa posibilidad para no perder la merienda y no perder esta tarde del café, también sabiendo las consecuencias que puede tener. Pero tratamos de que la gestión de la pandemia vaya ligado, en la medida de las posibilidades, a la supervivencia de los diferentes sectores.

P. La Junta estuvo al mando del control de la pandemia desde que terminó el primer estado de alarma. ¿Cuántas sanciones se han iniciado desde este tiempo?

R. Hemos arbitrado de manera voluntaria a funcionarios para tramitar esas sanciones y así darles salida a todos. Son 45 los que hemos puesto al frente de la gestión de estas sanciones. Estamos resolviendo en torno a 10.000.

P. Una de las peticiones más repetidas en esta pandemia es que tengamos unos servicios sanitarios fuertes. ¿Cómo se ha trabajado en ese sentido en la provincia de Cádiz?

R. A través de los presupuestos hemos preservado nuestra sanidad, al igual que la educación y las políticas sociales. Es la primera vez que se contempla la inversión en materia sanitaria del siete por cierto del PIB, y en educación, un cuatro por ciento. De esta manera, hemos podido ir poniendo en marcha las medidas que hemos ido anunciando para que tuviéramos el mayor número de profesionales trabajando en la sanidad andaluza. Es la primera vez que tenemos en Cádiz este número de profesionales sanitarios. Ha supuesto un refuerzo altísimo frente a la escasez que existe de trabajadores. La bolsa de enfermería y de médicos está vacía. Estamos prácticamente cazando a esos profesionales porque nos hacen mucha falta. Por ejemplo, para los puntos COVID que están gestionados por profesionales sanitarios. En Cádiz hay 17 puntos y hemos tenido que hacer nuevas contrataciones. Y para todos los rastreadores, para toda la trazabilidad, para los hospitales, para los centros de salud... Tanto para atender a pacientes de COVID como el resto de atenciones convencionales. En estos momentos, tenemos al cien por cien de nuestras plantillas porque ahora mismo no tenemos muchos profesionales nuevos para contratar. Estamos dando una buena respuesta.

P. ¿Qué va a pasar con el proyecto de nuevo hospital de Cádiz?

R. Nosotros insisteremos a la Zona Franca en la cesión de esos suelos para poder construir un hospital público. No hemos desistido de ese proyecto, ni de ese compromiso. Insistiremos en la necesidad de ese suelo porque es lo lógico para construir ese hospital público. Estamos inmersos en una política de equiparar a nuestros profesionales sanitarios salarialmente con los trabajadores del resto de España. Hemos eliminado el complemento de exclusividad y, por lo tanto, si Cádiz tiene a la via construir una infraestructura de esa magnitud, que tenemos contemplada en el plan 2020/2030, es necesario no pasar por una operación urbanística. Para construir ese hospital tenemos que conseguir la cesión de los suelos. Yo estoy abierta al diálogo y estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo, pero hace falta la voluntad y el cambio de estilo. Porque ese convenio que existió en su día para ese hospital es un convenio obsoleto que hay que renovar según los tiempos. Y estos son los tiempos que nos ha tocado gestionar.

P. ¿Pero usted pide una cesión gratis?

R. Tendríamos que vernos en una mesa de trabajoy poder sacar adelante algo positivo algo no solo para Cádiz capital sino para la provincia.

P. Hay mucha esperanza puesta en los fondos Next Generation de la Unión Europea. La Diputación ha recopilado los proyectos de los ayuntamientos y ahora le toca a la Junta elevarlos. ¿Cómo lo hará?

R. Nosotros también hemos puesto la gestión de estos proyectos y desde la Delegación del Gobierno hemos elevado un documento con proyectos con importes de más de 800 millones de euros. Cada una de las consejerías tiene un director general al frente dispuesto a desempeñar estas funciones para los fondos Next Generation. Habrá proyectos que si no llegan a los diez millones como exige esta gobernanza se aglutinarán según objetivos similares y, a partir de ahí, se elevarán para que puedan ser respaldados. Ya el detalle de la selección está todavía por ver, pero yo espero que la mayoría de proyectos puedan salir adelante. También me gustaría destacar algo que creo que a lo largo de este tiempo no se ha dicho. Y es que cuando uno estudia las bases de esa convocatoria están muy claras. Marcan muy bien los márgenes de los proyectos que pueden ser financiados con estos fondos. Y, si usted me apura, por lo que yo he leído a través de los medios de comunicación, muchos de esos proyectos que presentan alcaldes o alcaldesas no tienen amparo en esa gobernanza. Espero que se haya hecho con el rigor necesario para no crear falsas expectativas. La Junta en Cádiz ha presentado estrictamente lo que creíamos que tenía un epígrafe destinado a ello, lo que encajaba perfectamente en uno u o en otro. Sinceramente, a lo largo de estos días, se han anunciado poryectos que, desde luego, yo, a priori, no he encontrado ubicación ni mi equipo tampoco en esa norma.

P. ¿Cuáles son las directrices claras que sí pueden financiar esos fondos?

R. Son una serie de objetivos que se pretenden alcanzar en el desarrollo de esos proyectos. La norma te dice muy claramente qué tipo de proyectos se van a financiar y los que ahí no encajan. Los que no encajan en esos epígrafes no caben en la norma. Hay algunos de digitalización, de energéticas, renovación de instalaciones con eficiencia energética, mejora de alojamientos turísticos públicos, servicios públicos más eficientes... Es decir, una serie de ítems para que estos proyectos puedan ser financiados. Y yo he visto muchos proyectos, que espero que no haya sido para salvar algunos proyectos que tenían en sus municipios y que los malos sean otros. No somos los del gobierno de la Junta los que decidimos, porque también vienen del Gobierno de España. A mí me gusta hacer mi trabajo con rigor y no me gusta engañar a nadie ni crear falsas expectativas.

P. Sabe que la Diputación ha presentado Valcárcel (la conversión de este edificio en facultad de Ciencias de la Educación) a esos fondos, ¿encajaría?

R. Tendrán que ser otros los que respondan a eso. Me imagino que pelearemos para que eso pueda ser posible. Imagino que habrán hecho un proyecto muy adaptado quizá a otros epígrafes de esos fondos. Pero quizá puede ser un poco extraño. Trabajaremos para que, si eso es así, pueda ser una realidad si encaja en algún espacio que contemple la norma.

P. ¿Descarta otra vía de financiación de ese proyecto?

R. Esas conversaciones se tienen entre la Universidad de Cádiz y la Secretaría General de Universidades como siempre he dicho. Evidentemetne, en esos presupuestos que podían invertir y marcar ellos sus prioridades ellos decidirán si quieren invertirlos en Valcárcel o en otras infraestructuras de la Universidad.

P. Por ejemplo, en arreglar la facultad de Ciencias de la Educación de Puerto Real. La comunidad universitaria de ese centro asegura que no se dan condiciones dignas para seguir estudiando y trabajando allí.

R. Es que eso no es nuevo. Llevamos diez años hablando de Valcárcel. Es la Universidad la que tiene que poner el énfasis en la mejora de unas infraestructuras o en otras.

P. Termina el año con un ofrecimiento suyo al PSOE para defender la industria de la provincia. ¿En qué consiste ese pacto?

R. Creo que nuestra industria lo necesita no solo por la concentración del sábado que se realizaba en la plaza de España, sino porque venimos trabajando desde hace muchos meses para dar viabilidad a muchos sectores estratégicos para la provincia de Cádiz y Andalucía. Ha llegado la hora de que nos sentemos los dos principales partidos para que, por Cádiz, trabajemos en dotar de una industria auxiliar más potente, con una formación adecuada, para que nuestras tractoras tengan garantizada la carga de trabajo y para eso es necesario que los dos grandes partidos que sostienen al gobierno de España y al gobierno de Andalucía pongamos sobre la mesa en qué medida u otra podemos trabajar de la mano porque Cádiz lo merece. Cádiz sin su industria auxiliar y sin sus tractoras, evidentemente, no es la misma Cádiz. Y la industria engrandece la marca Cádiz. No sólo la aeronáutica o la naval. Estamos hablando también de la turística, la agroalimentaria, la tecnológica. Cádiz tiene que hablar en clave de industria pero con mayúscula.

P. ¿Puede ayudar la Junta en algo para que no se cumpla el temor del cierre de Airbus Puerto Real?

R. Son cuestiones que se determinan en el ámbito nacional. La situación de pandemia ha generado una crisis económica inmensa. Ahora mismo se está más centrado en el mantenimiento de aeronaves y no en la construcción de las mismas. Yo siempre digo que el COVID pasará y que la normalidad en este sector volverá y tendremos que seguir construyendo aviones. Y tenemos que estar preparados para ello. No podemos ahora quedarnos sin mano de obra y partir prácticamente de cero. Entiendo que eso no va a ser así por parte de Airbus al cien por cien. No se pueden hacer las cosas a costa de los trabajadores. Desgraciadamente es una situación que aborda muchos sectores, pero en esta provincia el sector aeronáutico se ve muy afectado. Yo pido negociación, consenso y diálogo porque es crucial. Nosotros en Andalucía hemos puesto en marcha un plan andaluz aeroespacial 2021/2027 y le hemos pedido al Gobierno de España que también lo haga. Es necesario que el Gobierno de España se implique y que siente las bases de la certidumbre y el trabajo a medio y largo plazo. Porque en Cádiz siempre estamos con el "ay" en la boca, como se suele decir. Tenemos la suficiente profesionalidad, la suficiente capacidad como para poder abordar un futuro más certero si, por ejemplo, Airbus transmite a sus trabajadores y hace público su plan estratégicco. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía hemos tendido puentes con el Gobierno de España para que se implique y hemos puesto en manos de profesionales con el clúster andaluz ese documento que han elaborado los propios profesionales. Gracias a él en Andalucía tenemos las cosas claras. Y, por eso, hemos reactivado la formación profesional para el empleo y hemos sacado un paquete de 4,5 millones de euros hasta culminar 10,5 millones de euros para esta formación que llevaba desde el año 2010 bloqueada en Andalucía.

P. En 2020 concluía el plazo previsto de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), que eran unos fondos europeos a desarrollar entre 2014 y 2020. ¿Satisfecha de cómo ha podido culminarse esta iniciativa?

R. Queda todavía por hacer y en eso estamos. Nos hubiera gustado organizar y gestionar la ITI desde el principio, pero hemos llegado al gobierno cuando hemos llegado con cinco años ya vencidos de lo que era un marco de siete años. Se podía haber hecho mucho más si no se hubiese perdido tantísimo tiempo y si no se hubiese perdido tantísimo tiempo en vender lo que no existía y haber hecho mucho más de lo que se ha hecho. Nosotros hemos sacado adelante todos los proyecto que hemos podido. Los hemos convertido todos los que han tenido un amparo jurídico y técnico. Por tanto, están hechos realidad muchos de ellos y otros en ejecución. Hace muy poco pudimos firmar la cesión de los suelos que me otorgaba Jerez para construir el Museo del Flamenco, y así otros muchos proyectos que son realidad gracias al impulso de este nuevo gobierno.

P. Y ahora que el Ayuntamiento de Puerto Real reivindica un centro de industrias digitales en los terrenos de Delphi, el previsto con fondos ITI, ¿irá a El Puerto de Santa María finalmente?

R. Va a El Puerto a una instalaciones que son titularidad de la Junta de Andalucía.

P. ¿2021 será el año del tranvía? ¿Nos montaremos en él?

R. Será el año del tranvía. Le hemos podido dar un impulso muy grande a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis. Tengan en cuenta que estuvimos tres meses y medio con los procedimientos administrativos paralizados. Y aún así hemos seguido firmando convenios que estaban por firmarse. En este momento estamos resolviendo la tramitación de la contratación para la prestación del servicio de transporte con RENFE y entonces ya, de esa manera, podremos poner en marcha el tranvía que debe ser una realidad en 2021.

P. ¿Cuál es su principal deseo para 2021?

R. Que no haya más contagios. Eso es lo que me gustaría. Que la vacuna haga buen efecto y lo podamos hacer en el menor tiempo posible. Que tengamos vacunas para todos. Que Andalucía las ha pedido en función de la población, como no puede ser de otra manera, y que todos gocemos de salud y sepamos valorar lo bueno de la vida para disfrutarlo con nuestras amistades y nuestra familia para poder aprovechar cada minuto. Es lo que esta pandemia nos ha dado un golpe de realidad y de humildad. Tenemos que aprovechar porque somos unos privilegiados y hemos de aprovechar el tiempo con los que más queremos.