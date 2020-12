Omar Mascarell: "He tenido ofertas para volver a España"

El tinerfeño Omar Mascarell fue el gran protagonista del 'Radio Club Deportivo' de Navidad en la antena de la SER. Primer canario en convertirse en primer capitán de un gran club europeo, el de Tegueste reveló que ha tenido ofertas para volver a España y habló de su vecino Pedri, a quien augura que será "uno de los futbolistas españoles más importantes de los próximos años".

"Siempre he sido una persona y un jugador de retos, de nuevas experiencias... Ya he estado en la segunda división inglesa, en España, ahora en Alemania, y aquí es verdad que me han tratado muy bien desde que llegué. Los dos años de Frankfurt fueron increíbles y aquí soy feliz también", dijo de su situación actual en el Schalke 04, donde le eligieron capitán contra todo pronóstico.

"Ha habido opciones para salir pero siempre le he transmitido al Schalke 04 que quiero crecer aquí y aportando nuevas cosas", apuntó. En todo caso, subrayó que "esto es fútbol y la puerta de nuevas experiencias nunca se cierra".

"Ha habido equipos de España que se han interesado por mí. Volver es una opción que está ahí; al fin y al cabo es mi país. Lo veo con buenos ojos, pero el trato que tengo aquí es buenísimo y un cambio me lo pensaría bueno. Si tomase la decisión de cambiar, es porque en ese sitio voy a tener los mismos galones o un rol parecido al que tengo aquí ya", comentó.

Mascarell se refirió también a la reanudación de la competición en la Bundesliga, la primera en volver. Y elogió el extraordinario esfuerzo organizativo que aquello implicó en Alemania. "Yo he notado el crecimiento desde el primer día que llegué. Cada año, la Bundesliga va a más. El trabajo que se está haciendo aquí es increíble y la organización la bordan; lo llevan todo a rajatabla. Los equipos trabajan cada vez mejor y están saliendo chicos con muy buena calidad", respondió.

Y sobre Pedri, fueron todo elogios. Sus domicilios de la infancia estaban a tan solo unos metros y le conoce de sobra. "Es increíble todo lo que está demostrando a la edad que tiene, con 18 años recién cumplidos. Es un chico que se merece todo, tanto él como su familia. Es de esos jugadores que nacen con algo diferente. Tiene mucha calle y las cosas que hace en el campo no son normales. Está mostrando una madurez impresionante en un club grande como el Barcelona y Pedri va a ser uno de los futbolistas españoles más importantes de los próximos años", vaticinó.

"Se está adaptando a todo perfecto. Está exhibiendo un nivel que no es normal, pero cuando le conoces a él desde que era pequeñito, sabes por qué ha sido posible. Su familia es increíble y está muy bien rodeado. Nuestras casas se separan por apenas unos pocos metros y por eso tenemos esa relación tan estrecha; y por eso nos alegramos de todo lo que está pasando", cerró.

"Yo me acuerdo de verlo jugar, pero sobre todo de preguntar a gente que se dedica a ver futbolistas y decirme todos que iba para crack. Se le ven cosas diferentes al resto y solo necesitaba una oportunidad. Se la han dado, y ahí está", fue otra de las reflexiones en antena del mediocampista teguestero.