Pepita, primera vacunada en Asturias: "No tenía miedo. Hay que vacunarse por el bien de todos"

Era la imagen más esperada: la de la primera persona vacunada en Asturias. La protagonista indiscutible ha sido Eulalia Josefa Paleo, Pepita, de 80 años y vecina del barrio de La Calzada aunque nacida en Lugo, Galicia. Ha sido la primera habitante de la Residencia Mixta de Gijón, el mayor centro geriátrico de Asturias, en recibir la dosis de la inmunización a las 10.25 de la mañana. Otras cuatro personas además de ella (tres residentes más- Alberto Díaz, de 92 años; alegría Martínez de 84 y Domingo de Guzmán de 69 años- y una trabajadora del centro) han sido las otras seleccionadas para formar parte de este día histórico, de un proceso con el que se pretende inmunizar a 23.000 personas, entre residentes y trabajadores de centros geriátricos y usuarios de los centros de día anexos a los mismos. El Servicio de Salud (SESPA) calcula que 150.000 personas en Asturias tendrán ya puesta la vacuna durante el primer trimestre de 2021.

Pepita, sin familia, pero a la que le gusta pasear y dialogar con todo aquel que se encuentra, lo tenía claro desde un primer momento. Asegura que “no tenía miedo a la vacuna, porque ya me vacuné de la gripe, entonces no; no estaba nerviosa, lo que estaba era abrumada porque me eligieron la primera. Estaba apuntada ya de antes”. Ahora, el mensaje de Pepita para el resto de ciudadanos es claro. Hay que vacunarse, que “se animaran y que la pusieran todos, por el bien de todos”

También lo tenía claro Socorro Mancebo, técnico auxiliar de cuidados del ente público de residencias de ancianos, ERA. Ella también se ha inoculado una primera dosis de la vacuna contra el coronavirus que deberá repetir, como el resto de receptores de la inmunización, a partir de 21 días desde hoy. Socorro forma parte del 80 por ciento de la población del centro que ha optado por ponerse la vacuna contra la Covid 19. Cree que es la única manera de volver a la normalidad como la conocíamos antes del virus para evitar “volver atrás, a los confinamientos, al encierro total, a no ver niños en la calle… a la desolación. Entonces nunca tuve ninguna duda”, más trabajando en residencia de ancianos “que son muy vulnerables y que hay que cuidarlas de la mejor manera, y si se nos ofrece una vacuna, me parece excelente”.

En Asturias ya están listos 148 profesionales repartidos en 50 equipos, cada uno de los cuales contará con una enfermera para el proceso de vacunación; entre esos profesionales, Lara Menéndez, enfermera del área V e interventora de la residencia Mixta que se ha hecho cargo del proceso de preparación de los viales de la vacuna, ultracongelada a una temperatura inferior a los 70 grados bajo cero y que debe descongelarse para proceder posteriormente a la disolución. La formación para este trabajo ha sido “intensa y breve pero suficiente para comenzar hoy en estos quince días el principio del fin. El 27 de diciembre de 2020 tiene que ser el principio del fin de esta pandemia”, en un día que a su juicio es especialmente emocionante para las enfermeras. El miedo es lógico, pero hay que vencerlo, asegura y vacunarse.

Guardia civil y policía custodiaron la llegada de las primeras dosis a la residencia, recibidas entre aplausos / Prensa Principado

Agentes de la Policía nacional y la Guardia Civil custodiaron estos primeros viales de la vacuna que llegaron a las nueve y media de la mañana a la residencia Mixta de Gijón, el mayor centro geriátrico de Asturias con más de 300 residentes. El convoy fue recibido entre aplausos y más tarde, inspeccionado por el jefe del servicio de vigilancia epidemiológica, Ismael Huerta, para verificar que todo estaba correcto antes de iniciar las inmunizaciones.