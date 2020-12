Josefa, la primera vacunada a Catalunya, obre el camí a acabar amb el virus

Josefa Pérez, als seus 89 anys, ha estat la primera persona a ser vacunada contra la COVID-19 a Catalunya i a simbolitzar "el principi de la fi" de virus, la llum a la fi d'un túnel de qual encara queden quilòmetres per recórrer en començar a endinsar-nos en un "hivern llarg i difícil".

Amb jaqueta curta negra i samarreta d'estampats foscos, en cadira de rodes i amb el somriure amagat per la mascareta, Josefa ha estat la primera resident al centre de la Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a ser vacunada, una tasca que ha anat a càrrec de la infermera Idoia Crespo.

"No em va tocar la loteria, com que no jugo, no em toca. Però avui sí que m'ha tocat. I (una loteria) de les grosses!", ha ironitzat Pérez després de rebre el corresponent punxada.

Les 1.595 primeres dosis de la vacuna contra la COVID-19, de Pfizer / BioNTech, han arribat a primera hora d'aquest diumenge a la capital catalana, des d'on s'han distribuït a les residències de gent gran de diferents punts de Catalunya per començar a administrar-les a la gent gran i el personal que hi treballa.

Primer serà el torn dels residents i els professionals que en tenen cura, i els següents en la llista són els sanitaris.

En roda de premsa posterior a aquest celebrada punxada, el vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, ha assenyalat: "Avui comencem a construir, gràcies a aquesta vacuna, la immunitat de grup per poder recuperar la normalitat de les nostres vides".

L'inici de la vacunació, ha afegit, ha de "omplir d'esperança" la societat perquè "comença el principi de la fi", si bé ha avisat que "fins que no hi hagi immunitat de grup" no hi haurà seguretat i ha fet una crida a "prendre més seriosament que mai" les mesures de prevenció contra el coronavirus: "És l'hora de fer un últim esforç, queden mesos per davant".

La primera injecció s'ha subministrat quan les dades segueixen mostrant una tendència a l'alça: la velocitat de propagació del coronavirus (Rt) se situa en 1,17, és a dir, de mitjana cada infectat contagia més d'una persona, de manera que el virus està en fase expansiva, mentre que l'índex de rebrot ha augmentat nou punts respecte a ahir dissabte, fins als 374.

El vicepresident de la Generalitat ha assenyalat també que començar la vacunació per les persones que són a les residències s'ajusta "al criteri mèdic" i als " ideals de justícia".

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha definit la jornada d'avui com "el punt d'inflexió" per posar fi a «un 2020 molt cru i molt dur, especialment a les residències", focus d'un gran nombre de decessos causats pel virus.

"Avui podem dir que és el principi de la fi per frenar el virus. Més que mai és un dia d'esperança, sense oblidar que encara no podem baixar la guàrdia", ha aprofundit la consellera.

Argimon, de la seva banda, ha volgut cridar a la cautela: "Comencem a veure la llum a la fi del túnel, però el túnel és molt llarg. L'hivern serà llarg i difícil", ha advertit.

També ha dit que "perquè la vacuna sigui eficaç" cal que tingui "una gran cobertura", és a dir, que el major nombre de persones possible accepti ser vacunat.

En el cas de la residència de la Feixa Llarga, ha informat, només tres persones, per diferents raons, no han donat el seu consentiment, per unes sis desenes que sí que han acceptat vacunar-se.

En aquest sentit, ha apuntat que si s'aconseguís "una cobertura aproximada del 80%" en les residències es podria parlar ja d' "immunitat de grup" en aquests centres.

Aquesta "immunitat de grup", si tot va bé, s'aconseguirà en unes sis setmanes, ha assenyalat Vergés, ja que la vacuna de Pfizer / BioNTech s'ha de subministrar dues vegades, amb 21 dies de diferència.

I és després de 7 dies quan s'arriba a la immunització, és a dir, als 28 dies de la primera punxada, segons que ha relatat Argimon.