ASEMAR apremia la aprobación de unos presupuestos 2021 para la reconstrucción

ASEMAR reclama a los políticos locales agilidad para aprobar cuanto antes los presupuestos de 2021. La necesidad de comenzar a trabajar de forma inminente en la recuperación económica tras la crisis derivada de la pandemia ha movido al colectivo empresarial a reunirse con cada grupo municipal para trasladarles la urgencia, más que otros años, de contar con unas cuentas que permitan comenzar en el mínimo tiempo posible a ejecutar medidas de apoyo, directas o indirectas como ha indicado en Hoy por Hoy Aranda Roberto Rojo, vicepresidente de ASEMAR

En cuanto al contenido de las medidas de apoyo ASEMAR también ha elaborado su propuesta, tras analizar las iniciativas planteadas y ejecutadas hasta ahora desde el consistorio. Tienen en cuenta que los dos sectores más castigados durante este tiempo son la hostelería y el comercio, pero piden que no se olvide que el sustento de la economía arandina es la industria y la agroalimentación, por lo que también solicitan inversiones en el mantemiento de los polígonos industriales.

Por lo que se refiere a los mencionados sectores de hostelería y comercio, además de advertir que la campaña de “arandabonos” se lleve a cabo con rigor, piden que las ayudas no se gestionen sea a través de subvenciones, sino de convenios anuales con las asociaciones empresariales. Consideran que esta fórmula mejoraría la eficacia y agilidad en la gestión de las actividades que ya anualmente se llevan a cabo como el concurso de tapas, ferias de excedentes y similares, y de otras ayudas que puedan añadirse. “Desde las asociaciones podemos ejecutar acciones con mucha más agilidad y sobre todo con más planificación durante todo el año” explica Rojo. “Por la vía de subvenciones estamos acostumbrados a que normalmente para poder ejecutarlos te hace abordar los proyectos a final de año, con mucha rapidez y poco tiempo para hacerlo con eficiencia. Nosotros lo que proponemos es hacerlo por vía de convenios, no sólo con asociaciones empresariales, sino con contratación de empresas profesionales. Que no ejecuten desde el ayuntamiento, sino que hagan contrataciones y convenios para que sean los profesionales quienes lo ejecuten.”

En cuanto a las medidas municipales que se han ido anunciando en los últimos meses las asociaciones empresariales son especialmente críticas con las ayudas al alquiler de locales, que consideran que a quien beneficia no es al empresario o emprendedor, sino al propietario.

ASEMAR reclama que se dote de un presupuesto mayor a la Concejalía de Promoción, Desarrollo y Turismo, con una partida específica de 300.000 euros para potenciar Aranda como Ciudad Europea del Vino y otra de 550.000 para llevar a cabo una campaña de imagen de Aranda y la Ribera, incolucrando en ella a Junta y Diputación.

Roberto Rojo considera que los grupos políticos están siendo receptivos a estas propuestas, ya que incluso en algunos casos les ha movido a negociar entre sí su incorporación a los próximos presupuestos, aunque en su opinión, lo fundamental, es que se agilicen los trámites para la aprobación inmediata de los presupuestos 2021.