Un ferrolano rescata a un bebé que cayó desde una ventana

Una de las noticias más bonitas, un regalo que nos deja este año 2020, es el rescate de un bebé de 15 meses, que cayó desde una ventana en el barrio de Recimil. Su héroe particular, Álvaro Fraga, se valió de sus rápidos reflejos para rescatar al pequeño que resbaló desde la ventana de un segundo piso, sin un rasguño.

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha recibido esta mañana a Fraga en el Concello para agradecerle su comportamiento y su rapidez a la hora de actuar. El regidor ha asegurado que los padres del pequeño están inmensamente agradecidos y ha remarcado que estos gestos hay que ponerlos en valor.

Fraga ha relatado el rescate, que tuvo lugar en el día de Navidad. Él estaba paseando a sus tres perros por el barrio cuando se paró con una vecina que también tenía un perro. Ella le comentó que estaba preocupada porque había visto a un niño en una ventana asomado y él le preguntó dónde era.

Se acercó y vio que el pequeño estaba fuera de la ventana, estaba sentado en el alféizar de unos 40 centímetros y miraba el parque. Fraga se colocó rápidamente debajo de la ventana y unas chicas que estaban en las inmediaciones empezaron a timbrar al piso para avisar a los padres del bebé.

Todos intentaron no llamar la atención del niño, no le hablaron, para que no se moviera. Pero en un momento que Álvaro Fraga miró hacia arriba el pequeño también lo miró, se movió y resbaló. Cayó con los brazos abiertos y Fraga lo recogió en el colo. No se le cayó ni el chupete y estaba en perfectas condiciones.

Ahora el héroe de Recimil está abrumado por las muestras de cariño que está recibiendo.