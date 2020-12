La campanya dels xecs 'Tornem junts' finalitza aquest dijous

La campanya de xecs consum “Tornem Junts” d'Ontinyent 2020 conclourà esta setmana, després d’haver injectat 1’2 milions d'euros de manera directa al comerç local en les 3 convocatòries posades en marxa des del final del confinament. El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, recordava que hi ha fins aquest dijous 31 de desembre per fer compres amb els xecs de la tercera tanda de la iniciativa, que es reprendrà en 2021 amb una nova convocatòria per seguir donant suport als establiments front als efectes de la pandèmia en l’economia local.

Úbeda posava de relleu la gran acollida a esta iniciativa inclosa a la campanya “Queda't a Ontinyent, compra a casa, una de les iniciatives incloses al seu torn al pla municipal de reactivació de l’economia davant la crisi del Covid-19: “la dels xecs, com moltes altres, ha estat una idea que vam posar en marxa en un temps rècord, i comptant amb el recolzament d’associacions de comerciants, hostaleria i grups polítics municipals. Una iniciativa que altres ciutats han emulat, i que la pròpia Generalitat ha reconegut amb una ajuda de 300.000 euros, sent la nostra una de les tres úniques ciutats de tota la Comunitat Valenciana en arribar a aquest import d’entre les atorgades”.

El regidor incidia en què l’impacte de la campanya “és molt superior a eixe 1’2 milions d’euros perquè el preu dels productes no té per què ajustar-se al dels xecs, ja que per exemple canviant un xec de 100 euros en una compra de 150 la despesa és superior, i també perquè fer una crida a comprar a casa també mobilitzem les compres sense xecs, tant als 325 establiments adherits com a la resta”, assenyalava.

Pablo Úbeda també posava de relleu la bona valoració que han fet totes les associacions participants (Comerç IN, SOC, Associació de Comerciants de Sant Rafel i AHVAL), sobre l’impacte de la campanya en les vendes; destacava el bon funcionament que ha tingut la plataforma TPV de venda de xecs posada en marxa per Caixa Ontinyent; i recordava que els pressupostos municipals per a 2021 contemplen prop de 900.000 euros en accions de promoció de l'economia local per fer front als efectes de la Covid-19, incloent una nova tanda de xecs consum per valor de 600.000 euros als establiments. El regidor incidia en què “el del comerç, hostaleria i serveis, és probablement el sector més ha patit l’aturada d’activitat que ha suposat la pandèmia, i per això hem de seguir apostat totes i tots per consumir a Ontinyent”, remarcava.

Cal recordar que junt a “Queda't a Ontinyent, compra a casa”, el pla “Tornem Junts” del Govern d'Ontinyent també ha venint impulsant accions de reactivació econòmica per donar suport a altres sectors, com ara la indústria amb el conveni de suport al Clúster Sanitari; les ajudes directes de fins a 1000 euros per als autònoms, pimes i micropimes; o el Pla d’Obres i Serveis posat en marxa per recolzar al sector de la construcció i afins, entre altres.