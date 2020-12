El Ayuntamiento inicia la licitación de las obras de adaptación del Ciudad Jardín para la Universidad Popular

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio, el expediente de contratación y convocado el procedimiento para la adjudicación de las obras de adaptación del colegio Ciudad Jardín para acoger la Universidad Popular de Ciudad Real.

Según ha explicado la portavoz municipal, Sara Martínez el presupuesto base de licitación de estas obras es de 600.000 euros. "Es un proyecto ambicioso de remodelación del antiguo colegio dotándolo de accesibilidad, de espacios diáfanos para la realización de actividades de la Universidad Popular, de formación no reglada, que ahora llevamos a cabo 'online' o en otros centros de la ciudad. Este proyecto de Universidad Popular va a jugar un importante papel en el desarrollo socio-cultural de la ciudad, y está apoyado por la Diputación Provincial de Ciudad Real", ha destacado Martínez

También en materia de contratación se ha aprobado el inicio, el expediente de contratación y convocado procedimiento para la contratación del seguro de aseguramiento de riesgos de accidentes corporales de la plantilla de trabajadores municipales del Ayuntamiento en un contrato para 4 años por importe de 78.000 euros. Además se ha aproado el inicio de expediente de adquisición de contenedores soterrados por importe de 45.000 euros.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el convenio regularizador de la subvención a favor de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real, para colaborar en los gastos ocasionados con motivo de la preparación de la Semana Santa 2020, que tuvo que ser suspendida por la COVID-19. "Como saben fue algo sobrevenido, pero la Asociación ya estaba preparando todo el desarrollo de la Semana Santa, y ahora se aprueba este convenio que se firmará porque ya tenemos presidenta de la Asociación de Cofradías". Será un convenio por 20.000 euros, que se podrán justificar con esos gastos de preparación de la Semana Santa.

Ayudas a la conciliación

También esta mañana se ha aprobado la segunda resolución de la convocatoria de ayudas a la conciliación puestas en marcha por primera vez en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Se han aprobado 32 solicitudes que suman un importe de 8.344 euros. Ya en la primera resolución se aprobaron otras 20 solicitudes por valor de 5.524 euros. Martínez recordaba cómo "esta convocatoria fue una propuesta de las Mesas de Reconstrucción del COVIDS con los grupos municipales y los agentes sociales de Ciudad Real.

Casi medio centenar de denuncias desde Nochebuena

Preguntada por las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local de Ciudad Real durante estos días de aplicación de las medidas de nivel 3 en la capital, Sara Martínez, detallaba que se han instruido 3 actas por mascarillas, una por una fiesta domiciliaria, 21 en bares y terrazas, 8 actas en grandes superficies, 3 contra la Ley de Seguridad Ciudadana, y 11 contra otras ordenanzas, como la Ordenanza Municipal del Ruido.

"La mayoría de la hostelería ha respetado, peor ha habido algunos establecimientos que no han respetado las medidas, y esa vigilancia y control se seguirá llevando a cabo por la Policía Local. Una labor coordinada con la Policía Nacional. Seguimos con la misma respuesta, y es fundamental la responsabilidad individual y colectiva en las compras, en el ocio, en nuestros comportamientos sociales... tenemos que ser muy cautos y responsables. Si no estamos unidos en esto y no nos lo tomamos en serio, es muy complicado."