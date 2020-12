El PSOE votará en contra del Presupuesto 2021 de la Diputación

Los Diputados Socialistas consideran que los Presupuestos de la Diputación de 2021 que ha presentado el equipo de gobierno “son muy malos y no aportan nada nada de nada de nada ni en la forma, ni en la capacidad para buscar el consenso ni la participación con el grupo de oposición ni con colectivos sociales”. El portavoz Luis Rey ha insistido en que no han encontrado en estas cuentas para el próximo año nada nuevo en ingresos, si se incrementan en dos millones es gracias a la aportación del Estado por lo que no obedece a la buena gestión del equipo de gobierno. Tampoco Nada nuevo en la gestión que genere expectativas o ilusión más allá de proyectos de la anterior legislatura como el ATI que no cuenta con reflejo presupuestario.

Luis Rey, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación ha descrito que en lo que respecta a la participación, su grupo remitió una propuesta el miércoles de la semana pasada, “no han admitido ninguna, ni un atisbo y esto condicionará el voto”. Rey ha adelantado que será negativo si el equipo de gobierno no incluye ninguna de sus propuestas ni muestra flexibilidad para admitir ninguna de nuestras aportaciones”.

“No confiamos en el equipo de gobierno el mismo día que les presentábamos nuestra propuesta para los presupuestos, anunciaban en prensa una petición millonaria al MITECO, así es como tienen en cuenta a la oposición “ asegura Rey, “eso merma su voluntad negociadora y no sé cómo a sus socios de gobierno no se les cae la cara de vergüenza de aprobar estos presupuestos que no aportan nada”.

Correcciones de los técnicos

El Presupuesto de la Diputación de Soria para 2021 ha tenido severas correcciones de los técnicos de la casa como que no se ha aportado las últimas modificaciones de las negociaciones de la RPT del 17 de diciembre y por lo tanto, no tendrán reflejo presupuestario, “algunos compromisos adquiridos con los funcionarios no se podrán cumplir”. Además, la interventora ha señalado que no se cuentan con los medios necesarios para el control financiero, “no están corrigiendo estas dos advertencias por sus prisas y por su afán de supervivencia”.

Las cuentas provinciales para 2021 no aportan nada nuevo en ingreso en el cómputo global se incrementan en 1,8 millones de euros pese a que llegan 2 millones de euros más de la liquidación los tributos del Estado. Para el portavoz socialista, el equipo de gobierno “no ha encontrado financiación nueva, lamentamos que se hayan perdido 2 millones del Plan Soria y al Junta no inyecta nada ni en depuración ni en conectividad pese a que se hicieron fotos ¿Dónde están estos ingresos?.

RPT

En el tema de los bomberos “parece el milagro de los panes y los penes, se incorporan 10 nuevas plazas a la RPT pero no cuentan con dotación presupuestaria y en lo que respecta a la venta de la Casa de Soria en Madrid la incluyen en el presupuesto con 670.000 euros pero el equipo de gobierno ha adelantado en comisión que no tienen intención de venderla, “con lo que vuelven a engañar a la ciudadanía”.

Nada nuevo en gastos, ha aseverado Luis Rey, “se eliminan 2 plazas de la RPT del campo agropecuario de San Esteban con lo que se pierde empleo público en Diputación”. El PSOE, a pesar de no estar de acuerdo, se abstendrá en la votación de la RPT porque cuentan con el consenso con la parte sindical.

Tampoco nada nuevo en proyectos, la inversión desciende en 500.000 euros y bajan las partidas destinadas a generar desarrollo. Asimismo descienden las partidas para Planes Provinciales, los parques de bomberos, las de carreteras, desarrollo, servicios sociales y las destinadas a recogida y tratamiento de residuos, “inasumible en plena pandemia”.

Como anécdota, Luis Rey ha revelado que en la memoria de presidencia se señala que la film commision es el reflejo del trabajo que se hace en turismo, cuando no se ha renovado el convenio con el ayuntamiento y la persona que lo ha gestionado ya no está en diputación.

Propuestas

El Partido Socialista ha realizado propuestas para mejorar el presupuesto como que se incluyeran partidas para la conectividad y depuración así como una dotación de 2 millones de euros adicionales para nuevos proyectos de patrimonio, rehabilitación, eficiencia energética o transición ecológica en los distintos ayuntamientos sorianos. Además, se ha reclamado inversión para el CEINCE o la feria Presura que se han eliminado, así como colaboración con las casas rurales y bonos de comercio. El incremento que han solicitado los socialistas para Planes Provinciales se cuantifica en 500.000 euros. El presupuesto para estas iniciativas se cubriría con partidas infladas de la seguridad social, una reclamación de fondos a la Junta de Castilla y León y que se baje una partida para “publicidad y propaganda” de 80.000 euros que gestiona directamente presidencia “y si no que vayan a la deuda que no pasa nada porque la Diputación se endeude en una situación de crisis” ha señalado Luis Rey

Si mañana en el pleno no se aceptan las propuestas socialistas y se corrigen algunas partidas, el voto será en contra porque “este presupuesto es muy malo” añaden.