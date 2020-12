La Generalitat no endureix restriccions i rescindeix contracte amb Ferrovial

La Generalitat ha decidit aquest dilluns no endurir les restriccions per frenar l'avanç del virus de la Covid-19 al mateix temps que ha anunciat que dóna per finalitzat el contracte subscrit amb Ferroser, la filial de Ferrovial encarregada des del juny del rastreig de positius a Catalunya.

La consellera de Salut, Alba Vergés, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, han comparegut en roda de premsa per informar de l'evolució de la pandèmia a Catalunya.

Aquest dilluns, 28 de desembre, era el dia fixat per analitzar si les restriccions en vigor des del passat 21 funcionaven com s'esperava o no i si, en funció d'això, es mantenien fins l'11 de gener o es considerava que havien d'endurir-se.

Malgrat unes declaracions d'ahir diumenge de Sàmper que semblaven avançar que el Procicat imposaria noves restriccions, avui dilluns s'ha decidit no afegir mesures a les ja en vigor des d'aquest 21 de desembre, a excepció de les vigents a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès des del passat dimarts 23.

Segons ha explicat Vergés, en les últimes dates s'ha aconseguit "contenir" la velocitat de l'expansió del virus -l'Rt era d'1,41 el 18 de desembre, avui dilluns és d'1,17- i els nous ingressos hospitalaris -que es produeixen a partir d'uns deu dies des del moment del contagi no són majors dels que es van preveure quan es van aplicar les mesures.

Això, sumat al fet que es considera que la ciutadania està complint majoritàriament amb les actuals mesures, malgrat que "la situació no és bona" i "no es descarta res", ha portat a mantenir les restriccions en vigor fins a l'11 de gener.

Així, seguirà vigent el límit de reunions de sis persones, amb l'excepció del 31 de desembre i l'1 i el 6 de gener, quan es podran ampliar a 10 persones sempre que no excedeixin dues bombolles de convivència; el toc de queda nocturn es manté a partir de les 22:00 hores, però per Cap d'Any s'amplia a la 1 de la matinada, i la nit de Reis a les 23:00 hores.

Pel que fa a la mobilitat, segueix el confinament perimetral de Catalunya, mentre que la mobilitat interior queda restringida a l'àmbit comarcal durant tots els dies de la setmana, i no només els caps de setmana com fins ara.

La restauració seguirà podent obrir i servir a l'interior de l'establiment només en dues franges: de les 07:30 hores a les 09:30 hores per a esmorzars i de les 13:00 hores i les 15:30 hores per a dinars.

Sàmper ha argumentat que el fet que es mantinguin les restriccions actuals i no s'hagi acordat una ampliació es basa en les dades sanitàries analitzades avui, tot i que ha admès que la interacció social que hagi pogut donar-se durant la nit de Nadal, Nadal i Sant Esteve encara no es reflecteix en les xifres actuals.

Ha advertit així que seria un "greu error" creure que ja "estem protegits" amb l'inici ahir de la vacunació, de manera que ha fet una crida a la "prudència".

Precisament, aquest dilluns Catalunya ha sumat 973 nous contagis i 24 morts per Covid-19 en les últimes 24 hores, mentre l'índex de rebrot ha augmentat en tres punts, fins a arribar als 377, i ha crescut també en 72 el nombre de pacients ingressats.

D'altra banda, Vergés ha anunciat que el departament de Salut deixarà sense efecte el 31 de gener el contracte que lliga l'ens públic Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) amb Ferroser, la filial de Ferrovial encarregada del rastreig de virus a Catalunya.

Segons ha detallat Ramentol, es farà ús d'una clàusula de l'esmentat contracte -vàlid fins al 31 de maig- que permet donar per finalitzada la relació des del moment en què comenci el procés de vacunació, que va arrencar ahir diumenge.

Així, Ferroser no percebrà indemnització de cap tipus, ha afirmat el secretari general de Salut.

Aquest contracte, signat mitjançant procediment d'emergència, ha estat focus de polèmica durant els últims mesos: el Parlament ha demanat al Govern que el rescindís i el Síndic de Greuges va obrir una investigació d'ofici sobre l'assumpte.

A partir del 31 de gener, Salut incorporarà entre 450 i 750 persones, ja inscrites en una borsa de treball habilitada pel departament, la funció de les quals consistirà a seguir el rastre de contactes de positius, el que suposarà un cost addicional de 19 milions d'euros.

Malgrat tota la polèmica generada, Ramentol ha defensat que Ferroser ha fet una "tasca rellevant" durant aquests mesos i "sens dubte ha ajudat en la contenció de la pandèmia".

"La funció duta a terme ha estat molt necessària en el context que hem estat vivint i la necessitàvem. Han complert amb la funció que se'ls requeria", ha agregat.