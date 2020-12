Augmenten i s'agreugen els delictes comesos per menors

Augmenten i, sobretot, s'agreugen els delictes comesos per menors d'edat. L’any passat es van duplicar els assassinats i els abusos sexuals en mans de menors a la demarcació de Barcelona, segons dades de la Fiscalia a les que ha tingut accés SER Catalunya; tot i que el delicte majoritari segueix sent el robatori, que marca la xifra més alta des que hi ha registres.

“Sempre serà multicausal; cada delicte és individual i únic i sense una investigació científica d’aquestes situacions només podem parlar d’inferències”, reflexiona Ariadne Trespaderne, investigadora del Grup de Recerca en Perfilació Criminal de la Universitat de Barcelona i secretaria general de la Comunitat d’Intel·ligència i Seguretat Global (CISEG).

A nivell global, els menors van cometre l'any passat un 10% més de delictes que al 2018; en total, es van incoar 3.453 expedients contra menors. El 80% eren delictes greus o menys greus; tot i que es van duplicar els expedients d'extrema gravetat que passen de 27 a 52. En total, l’any passat es van fer 220 detencions de menors cada mes, la meitat durant la nit i matinada, entre 21h i 9h. Al final de l’any, es van arxivar 861 casos perquè els infractors eren menors de 14 anys, el que suposa un 16% dels arxius preliminars en casos de menors.

ES DISPAREN ELS ABUSOS SEXUALS: “ELS MENORS TENEN RELACIONS TÒXIQUES”

Segons les dades de la Fiscalia, al 2019, van baixar les violacions en mans de menors però es van disparar els abusos sexuals. En total els menors van cometre 115 delictes contra la llibertat sexual; més de la meitat, abusos sexuals, que passen de 44 el 2018 a 76 el 2019. Els experts ho vinculen a relacions tòxiques entre iguals: “Hi ha un sistema de creences molt esbiaixat. Ens trobem que moltes conductes que poden ser violència sexual, el menors no les identifiquen com a violència sexual; les han normalitzat”, explica Ariadne Trespaderne.

A banda de les dinàmiques relacionals, Trespaderne assenyala que les causes de l’augment dels delictes d’abús entre menors passa per una distorsió en el sistema de creences de gènere o el consum de material sexual i pornogràfic. També hi contribueixen decisivament l’augment de l’us de les xarxes, a més de pràctiques de risc com el sexting (enviar contingut sexual a través de missatges de mòbil) o problemes en la pròpia educació sexual.

EL PERFIL DEL MENOR ASSASSÍ O INFRACTOR

La Fiscalia investiga els 12 assassinats comesos l’any passat per part de menors. És la xifra més alta de l’última dècada; el doble que el 2018 i 6 vegades més que ants com 2016 o 2013. Tot i que amb xifres tan baixes, els repunts no són especialment significatius segons els experts. “Sabem que en homicidis per part de menors ens trobarem perfils impulsius, amb baixa tolerància a la frustració, amb baixa resolució de conflictes, sense bones habilitats socials i molt estimulats”, assenyala l’experta.

La majoria dels menors infractors són nois espanyols de prop de 17 anys, segons apunten els experts, tot i que en els casos de violència sexual la franja d’edat s’ha anat reduint de forma progressiva. Les dades de la Fiscalia mostren a més un augment d’un 40% en el delicte majoritari, el robatori amb violència. “Parlem moltes vegades d’agressions que es cometen en grup o per part de nois que venen d’entorns molt vulnerables”, explica l’investigadora en Perfilació Criminal, Ariadne Trespaderne. “Hi ha molta pressió de grup i són delictes molt llaminers. S’utilitzen per adquirir un benefici immediat, com robar un mòbil”, afegeix. Els furts, segons la Fiscalia, també van arribar a màxims a Barcelona: 462 casos per part de menors; el que suposa un augment tímid del 17%. El mateix succeeix amb els delictes de lesions i de danys.

EL 86% DE LES SENTÈNCIES: LLIBERTAT VIGILADA

L'any passat es van dictar també el doble de mesures cautelars, un cop aquests menors van quedar en mans de la fiscalia. 268 nois i noies van ser internats i 302 van quedar en llibertat vigilada, abans d’anar a judici. Després, segons el ministeri públic, el 89% d'aquests joves delinqüents van acabar condemnats, la majoria de conformitat en un total de 1.781 sentències dictades.

El 86% va ser condemnat a llibertat vigilada. Alguns, un 6%, a més, havien de fer prestacions a la comunitat. Un de cada 5 va ser internat en un centre tancat, un 12% van ingressar en un de semiobert i només un 1% va acabar en un centre terapèutic. Quasi 100 menors van ser condemnats amb una amonestació.