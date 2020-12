Esta mañana pasaba por nuestro informativo, a las 8:20 de la mañana, la ministra de Exteriores Arancha González Laya que ha dicho que hasta el último momento se negociará este acuerdo y que sabe que "si no se llega a ese acuerdo, la frontera de Gibraltar será una frontera dura". Dice la ministra que "no se renuncia a la soberanía pero que en este siglo XXI esto no puede ser un escollo a la hora de encontrar la prosperidad de Gibraltar y la comarca". González Laya no ha querido entrar en detalles, pero sí ha comentado que "de no llegar a un acuerdo los trabajadores ya tienen garantizado el paso fluido por la frontera" y que no existe un plan B en caso de que fracasen las negociaciones. La ministra no pierde la esperanza y así lo ha dejado ver en la entrevista.

Por nuestro programa han pasado Jesús Verdú, director general de la UCA y profesor de derecho internacional, el periodista Luis Romero, el sociólogo linense experto en temas transfronterizos, director del Instituto Cervantes, ahora en Tetuán, pero en su momento, también en Gibraltar, Francisco Oda.

Jesús Verdú se quedaba con el mensaje final de la ministra de exteriores "reconociendo que la situación es extraordinariamente compleja, todavía apunta a la posibilidad de un acuerdo de última hora. Los acuerdos complejos se alcanzan cuando se está a punto de caer al precipicio. Y la historia de las negociaciones en la UE nos han demostrado que hasta antes de caer al precipicio es cuando se encuentra el acuerdo".

Luis Romero no se declaraba tan optimista. "Al final lo que parece es que el problema lo está poniendo Londres y no Gibraltar. Con lo cual el problema no es de personas con sensibilidad por la zona sino por personas ajenas a la zona, una vez más. El problema de Londres no tiene mucho que ver con el bienestar de los ciudadanos de la zona, sino con el interés último que siempre ha tenido con Gibraltar que es la cuestión militar. Aunque nadie haya hablado del tema imagínese lo que supone que agentes de seguridad ajenos a Gibraltar conozcan lo que entra y sale por el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, desde el punto de vista militar".

Francis Oda destacaba por su parte que la ministra ha dicho algo importantísimo, levantar la verja. "Sería algo histórico. Estamos intentando resolver lo que el inglés ha creado, ha quitado los derechos de ciudadanía europea que los británicos les han quitado a los gibraltareños". Oda piensa que "el foco está puesto en el punto fronterizo, "el gran cambio es en las personas, si el tráfico va a ser menos fluido en la verja es porque los gibraltareños pierden la condición personal de ciudadanos europeos. Y al contrario, si los gibraltareños siguiesen manteniendo su ciudadanía europea tras el brexit, el cruce de la frontera no cambiaría". Para Oda hay que paliar los efectos del brexit que además rechazaron contundentemente los gibraltareños, "La actitud del Reino Unido, ignorando el deseo de los gibraltareños, es una decisión antidemocrática que ignora los intereses de los ciudadanos de Gibraltar".