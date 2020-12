Francisco Reyes hace balance de “un año muy complicado”. El secretario general del PSOE de Jaén, quién también es presidente de la Diputación Provincial, ha ofrecido este martes una rueda de prensa para hacer balance del año. Además, ha estado presente en los estudios de Radio Jaén Cadena SER para una amplia entrevista en el espacio Hoy por Hoy.

Comenzaba su rueda de prensa acordándose de todas las personas que han perdido a un ser querido en la provincia de Jaén por culpa del coronavirus. También de los que están hospitalizados o “curándose de sus secuelas”. Todo ha sido posible gracias a sanitarios, docentes, cuidadores, transportistas, agricultores, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, empleados públicos o protección civil entre otros. Contempla el inicio de 2021 “con esperanza” por la llegada de las vacunas. Sin embargo, dice Reyes, hay quién no lo ve así en referencia al PP que “no ha dudado en utilizar la pandemia o las vacunas para arremeter contra el gobierno”.

Asegura que la Diputación Provincial, que precisamente preside Reyes, “ha estado al servicio de los 97 municipios de la provincia ayudando para hacer frente a la emergencia sanitaria, con 15 millones de euros en un plan fruto del consenso con todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia o con el reparto de material de protección durante el primer estado de alarma” cuando hubo verdaderas dificultades para conseguir mascarillas.

Gestión del gobierno central

Sobre la gestión desarrollada por el gobierno de España, reconoce Francisco Reyes que pueden haberse producido errores, pero “analizando el trabajo con perspectiva” se siente muy orgulloso del complicado trabajo realizado. Recuerda que en 2012 el PP actuó ante la crisis económica con recortes para los más vulnerables, lejos de lo aplicado ahora por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Habla el secretario general de los socialistas jiennenses de la protección a sectores sociales y económicos. Resaltaba la importancia del consenso logrado para la aprobación, la pasada semana, de los presupuestos generales del estado que “blindarán la protección social en dependencia, pensiones, educación o sanidad para que nadie se quede atrás”.

Ha habido distintas medidas desde el gobierno central, también desde Diputación, de cara al sector del aceite de oliva que pretenden insuflar oxígeno a unos agricultores que siguen luchando contra lastres como los bajos precios del aceite. La PAC o el IRPF también está en la hoja de ruta del gobierno. Precisamente sobre la PAC, se venía “de un marco en el que el PP permitió que el sector perdiera mucho dinero. El único cultivo que salió perjudicado fue el aceite de oliva” criticaba el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes. La PAC tiene que primar a aquellos que arrastran más problemas y dificultades, en referencia al sector del aceite jiennense. Y denuncia que el PP tampoco ha apoyado al gobierno en esta tarea.

Y el gobierno regional

Sobre la Junta de Andalucía, cree que están “siguiendo la estela de Vox”. Critica que es “el peor gobierno para afrontar la peor situación vivida” en nuestra tierra. No ha habido anticipación y siempre “han ido a remolque”. Recuerda que esta tierra lidera los peores datos de contagios entre sanitarios, con colapso de centros de salud, el aumento de las listas de espera, no se han contratado los refuerzos necesarios, no hay rastreadores, especialistas ni vacunas contra la gripe.

Tampoco ha sido mejor en empleo o educación, con ejemplos como los comedores escolares o la eliminación de unidades educativas “priorizando los intereses del PP”. Eso sí, “ha habido millones de euros en autobombo del PP y Cs”. Pide a Juanma Moreno, presidente del gobierno regional, “que se ponga las pilas”.