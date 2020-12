Pepi Molina Morales, con raices galdurienses, ha visitado nuestros estudios para, ante nuestros micrófonos en nuestro tiempo de 'Hoy por Hoy Jódar', presentar su primera publicación ‘Siempre el Amor. Poemas con el corazón’, que ha compartido con Manuel Ochando, publicada por Instituto Almenara, hace apenas dos meses, en octubre de este año 2.020, que recoge 57 poemas de la galduriense y otros 20 de Manuel Ochando.

El libro se abre con sendos prólogos de Juan Costela Serrano, sobe los dos autores y un poema invitado ‘Eterno’ del propio Costela.

Pepi Molina, ha explicado cómo surgió la idea, una vez que ella, en primer lugar, publicaba sus creaciones a través de su perfil en una red social, “… He recopilado lo que tenía publicado en Facebook, me lo propuso Manuel. La publicación, en un libro, me quedaba muy lejos. Lo he escrito del corazón, conforme me va saliendo, de lo que te pasa en un día y lo plasmas en el papel… Plasmamos en el amor en todos los ámbitos de la vida, a nuestras parejas, al trabajo… Es otro hijo más…”.

Ante las dificultades de venta presencial en las librerías, por el COVID 19, la autora atiende pedidos y remite, personalmente, los ejemplares, con llamadas telefónicas a los números 679 14 31 55 (Juan Bautista) y 652 84 06 56 (Pepi).

Portada del libro / Radio Jódar SER

Pepi Molina, además de explicar su experiencia, con la publicación de este primer libro, nos ha leído algunos de sus poemas.

En la contraportada Juan Costela, describe la poesía de la galduriense, “… Poemario de versos libres y sinceros, como la vida misma, valora el amor y la amistad, combinando de forma sencilla palabras que cantan a la vida con desesperación; llevando la luna como amiga inseparable de viaje… Versos positivos llenos de resiliencia, para superar los altibajos de la vida…”

Reseña biográfica a cargo del también autor galduriense Juan Bautista Serrano Cueva.

“Pepi Molina Morales nació en Jódar (Jaén) el 15 de septiembre de 1971.

En su adolescencia obtuvo un Premio Provincial de Relatos de Jaén.

En su juventud simultaneó la Literatura con el Baile (flamenco y clásico) del que llegó a ser Profesora. Pasado un tiempo esta actividad tendría que dejarla por motivos físicos principalmente.

Los poemas y relatos en prosa que escribió en su juventud desaparecieron en un infortunio doméstico, lo que la llevó a abandonar la creación literaria y centrarse en la lectura.

En la segunda década del presente siglo se ha decidido a volver a escribir.

Emigrante en Navarra durante 25 años.

Titulada en Atención Socio Sanitaria.

En la actualidad reside en Granada”.

Prólogo por Juan Costela Serrano

“Pepi Molina Morales debuta en este intricado mundo del editar con unos poemas llenos de fuerza, energía, sentimiento,… que de inmediato conquistarán al lector.

En estos versos la poetisa deja ver en toda su desnudez literaria el amor, la audacia personal, la entrega, la decisión que le han llevado por distintos caminos de la vida, no siempre comprensibles ni compatibles con su objetivo vital ni entendibles para la gran mayoría de los que están cerca de ella y han estado de alguna forma a su lado y pendientes de sus avatares más visibles.

En sus poemas hay amor, mucho amor a lo suyo y a los suyos, y en consecuencia mucho desamor de algunos, y algo de perplejidad por la forma de llevar lo uno y lo otro. Ella ama a su familia, a sus amistades, a sus allegados, a su tierra, más teniendo en cuenta sus muchos años en la emigración. Y ese amor salta a la vista en cada verso de los poemas dedicados al tema en cuestión. A través de esos versos, también se evidencia el desamor que ciertas personas le han tenido, y que con mucha probabilidad continúa en algunos de ellos. Estos poemas en concreto, y también el resto, nos hablan de aquello y aquellos que le han acarreado mucho sufrimiento y ahora mucha felicidad pues ve al alcance de la mano el objetivo y el camino que emprendió en su día y que nunca debiera haber abandonado.

Su entrega personal y pasional a un objetivo recuperado han sido como un faro que le vuelve a guiar, un faro que, intenso y constante en el tiempo, le había sido ocultado por nubes de doblez mental y emocional, pero que ella ha vuelto a divisar fuera ya de esas circunstancias que le tenían como cegada.

La audacia con que se conduce en la actualidad igualmente se plasman en estos poemas, tal vez algún que otro fracaso personal constatable le han ayudado no solamente a salir del mundo tenebroso en que estaba sino a aposentarse en la tranquilidad y la recobrada sensibilidad emocional y literaria y dar a luz estos versos tan interesantes, que dentro del perfil romántico y emotivo guardan una belleza pura, sin artificios, sin estar sujetos a condicionamiento formal alguno, como un espíritu libre, que es consciente de que ha recobrado la libertad que perdiera en su día y que había sido con anterioridad la razón de su existencia y la forma y formas en que era conocida y apreciada o tenida en consideración y estima.

Ojalá que Pepi del mismo modo se mantenga en las ganas de seguir escribiendo y dando a conocer sin metafórica máscara alguna la fuerza y la emotividad de sus versos”.