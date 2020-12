Una enfermera que administró las primeras dosis de la vacuna en Lleida da positivo por COVID

Una enfermera que administró las primeras dosis de la vacuna en una residencia de Lleida ha dado positivo por COVID. El positivo se detectó ayer, según el Departament de Salut de la Generalitat, y la enfermera forma parte del equipo de vacunación, externo a la residencia Lleida Balafia I. El centro se ha puesto en cuarentana ya que el domingo este equipo vacunó a 61 de los 66 residentes. Todos han sido aislados en sus habitaciones.

Salut ha hecho hoy un cribado masivo con PCR que se repetirá el jueves. De momento, según el Departament, se está a la espera del resultado.

Mientras, el resto del equipo de vacunación, cuatro profesionales más, ajenos todos al centro geriátrico, se han aislado también al ser contactos estrechos de la enfermera que ha dado positivo en COVID.

De momento, de los 78 trabajadores del geriátrico se han vacunado 17 y no están aislados al no considerarse contacto estrecho con el equipo de vacunación, ya que ninguno de los trabajadores, según Salut, estuvo presente en el proceso de vacunación. La Generalitat remarca además que la vacunación se realizó con todas las medidas de prevención y de seguridad, y no estuvieron en contacto con los residentes ni 15 minutos.

Paralelamente, sin guardar relación, una enfermera de este centro se encontraba en casa el domingo 27 cuando recibió la confirmación que había dado positivo en una PCR hecha con anterioridad, y por tanto, no tuvo ninguna relación con el equipo que administró la vacuna a la residencia Balafia I.

La residencia Balafia I fue el primer centro de la Regió Sanitària de Lleida en realizar las primeras vacunaciones, el domingo. Milagros Garcia de 79 años fue la primera en recibirla. El primer día se vacunaron 53 residentes i 17 de los 78 trabajadores.